Videón, ahogy pár perc alatt egy tucat orosz katonával végeztek Ukrajna különleges erői

Az orosz sajtóban azt terjesztik, hogy egy súlyos csapás érte a Magyar Madarak (Птахи Мадяра) nevű drónos csapásmérő repülőezredet, amelynek sok katonája meghalt.

Az alakulatot (amely idén nyáron emelkedett ezredi szintre) a „Magyar” hívőjelű Robert Bródi hozta létre, aki korábban többek közt az ukrán főparancsnokkal is fotózkodott, és egységével Bahmutban is harcolt. Saját bevallásuk szerint sok helyről toboroznak katonákat, beleértve a külföldi országokat is.

Róluk terjeszti most az orosz Cargrad tévécsatorna (egy hosszabb, különféle ukrán veszteségekről szóló és elég sok ellenőrizhetetlen, meg nem erősített állítást tartalmazó anyagban), hogy csapás érte őket. Állításuk szerint az egységet még augusztus 9-én érte támadás a Harkivi területen lévő Grafszkoje faluban, miután az orosz hírszerzés megtalálta a főhadiszállásukat a településen.

A Cargrad szerint a támadásban 27 fő halt meg: Bródi helyettese, valamint (a parancsnok kivételével) az összes vezető tiszt és drónkezelő. A csatorna azt állítja, hogy ezzel összefüggésben azóta meg is jelentek az első gyászjelentések (bár e ponton nem szerepel hivatkozás vagy konkrétum az anyagban). Közlésük szerint Robert Bródi azért nem volt érintett a csapásban, mert ő a születésnapját ünnepelte augusztus 9-én, és máshol tartózkodott.

A Cargrad információit más forrásból nem lehet megerősíteni, így eléggé megkérdőjelezhetők. A csatorna egyébként visszautalt arra, hogy a csapásról augusztus 9-én már megjelentek orosz nyelvű beszámolók a közösségi médiában – bár nem nagy számban, és a konkrét forrás ezeknél is hiányzik.

Уничтожили пункт дислокации мадяровских операторов в н.п Графское (Харьковская область).



Убили заместителя Мадьяра и 25 операторов БПЛА, а так-же 2 офицеров. — Внимание! Говорит Москва! 🇷🇺🇷🇸 Z O V (@Andjela_Sipovac) August 9, 2024

Ami a Magyar Madarak hivatalos közösségi oldalát illeti, ott az utolsó bejegyzés augusztus 12-i keltezésű, és sem abban, sem a korábbi posztokban nem írtak arról, hogy támadás érte volna őket. E ponton megjegyzendő: a Cargrad által leírtak közül az is furcsaság, hogy az egységet a nyár elején valóban áthelyezték a Harkivi területre, de júliusban már a Donbászból jelentkeztek be (bár egy bejegyzésben utaltak arra, hogy még visszatérhetnek Harkivba).