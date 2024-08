Nem működik a gyógyszer, amivel legyőzték a halálos kór 2022-es járványát

Az ellenszer, amivel megfékezték a 2022–23-as Mpox-járványt Afrikában, nem hatásos az új, már Európába is betörő variánssal szemben. A Tecovirimat nevű gyógyszert a Kongói Demokratikus Köztársaság kórházaiban tesztelték, ám az afrikai ország és az amerikai kutatók vizsgálatai alapján sem tűnt hatásosnak a sokkal könnyebben fertőző és halálosabb Mpox Klade I verzióval szemben.

A 2022-es járványt a kevésbé veszélyes Klade II okozta, amelyet a SIGA nevű gyógyszergyártó ellenszerével tudtak megfékezni.

A Klade I azonban veszélyesebb, valamint aránytalanul sok gyermeket fertőzött meg, ami az Egészségügyi Világszervezetet is arra sarkallta, hogy globális vészhelyzetet jelentsenek be.

Az eredmények csalódást keltők, azonban remek információkkal szolgálnak azzal kapcsolatban, hogy hol kell erősítenünk, és hogy hol keressünk más megoldást az Mpoxra. A Tecovirimatot más országokban továbbra is tesztelni fogjuk, hátha jobb eredményt kapunk

– mondta Jeanne Marrazzo, az Egyesült Államok Allergia- és Fertőzéskutató Központjának igazgatója. A teszteken viszont kiderült, hogy az egykor majomhimlőnek nevezett betegség halálos végkimeneteleinek számát csökkenteni lehet akkor, ha a fertőzötteket tiszta, kórházi környezetben látják el.

A Tecovirimatot az Európai Unió is jóváhagyta az Mpox és a himlő ellenszereként, azonban csak állatkísérletekkel alátámasztva. Az engedélyt a különleges körülmények miatt adták meg, ezért tudták kihagyni az emberi hatást kutató felméréseket. Az Európai Bizottság a 2022-es járvány során vásárolt az ellenanyagból, az Egyesült Királyság pedig az Mpox-szal fertőzötteknek is jóváhagyta az ellenszert – számolt be a Politico.