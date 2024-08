Nagyot szakít Kína az új vízummentességi politikával

A vízummentességi megállapodásoknak köszönhetően Kína egyre vonzóbb célponttá válik a külföldi turisták számára, ami már most kézzelfogható eredményeket hoz. Thaiföld az egyike annak a három országnak, amelyek a kínai hatóságokkal kölcsönös vízummentességi megállapodást kötöttek az év első felében (a másik két ország Szingapúr és Grúzia). Ez a politika nemcsak megnyitotta a kapukat a kíváncsi thaiföldi turisták előtt, de új lendületet adott számos thaiföldi utazási irodának is. A Kína és Thaiföld közötti megállapodás röviddel azután lépett életbe, hogy egy hasonlót írt alá Kína és Kazahsztán tavaly novemberben. Ez része annak a folyamatnak, amelynek célja, hogy a világ második legnagyobb gazdasága ösztönözze turisztikai piacát, és támogassa nyitási törekvéseit.

A kínai kormány többször is kifejezte, hogy szívesen fogadja a külföldi turistákat, és számos intézkedést hozott a határokon átnyúló utazások megkönnyítése érdekében. Az ország márciusban 15 napos vízummentességet biztosított hat európai országnak, majd júliusban kiterjesztette a vízummentességet Új-Zélandra, Ausztráliára és Lengyelországra is. Május 15-e óta a külföldi turisták csoportos hajóutak keretében, vízum nélkül léphetnek be Kínába.

Megváltozott foglalási szokások

Júliusban Kína 37-re növelte azoknak a kikötőknek a számát, amelyek részt vesznek a 144 órás vízummentes tranzitrendszerben, és ide tartozik immár Csengcsou, Henan tartományban, valamint Lijiang, Jünnan tartományban. Ezek a lépések jelentősen megnövelték a Kínába érkező külföldi turisták számát. A Kínai Bevándorlási Hivatal adatai szerint az első fél évben 8,54 millió külföldi járt Kínában vízummentesen, ami éves szinten 190 százalékos növekedést jelent.

Jünnan, Kína egyik kapuja Délkelet-Ázsiába, szintén jelentős növekedést tapasztalt a nemzetközi utazók számában. Az első fél évben több mint 120 ezer külföldi érkezett Kínába vízummentesen a kunmingi Csangsuji nemzetközi repülőtéren keresztül, ami egy év alatt mintegy 1800 százalékos növekedést jelent. A legtöbben olyan országokból érkeztek, mint Malajzia, Thaiföld és Szingapúr. A kínai utazási irodák számára a jelentős növekedés komoly bevételt jelentett.

A kínai központú online utazási iroda, a Trip.com Group az év első negyedévében 80 százalékos éves növekedést könyvelhetett el a nemzetközi szektorából származó bevételei kapcsán. Ebben az időszakban tízszer annyi turista repült Szingapúrból, és ötször annyi Franciaországból, Spanyolországból és Thaiföldről, mint korábban. A vízummentességi politika megváltoztatta az utazási irodák ügyfeleinek foglalási szokásait is. Egyre többen tervezik meg utazásaikat közvetlenül indulás előtt, ami korábban nem volt jellemző.

Kína emellett erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy megkönnyítse a külföldiek számára a fizetést és a szállásfoglalást az országban. Márciusban az ország útmutatót adott ki a külföldi látogatók számára, amely segít eligazodni számukra a bankkártyákkal, okostelefonokkal és a készpénzzel történő fizetésben. Az Alipay és a WeChat, Kína két fő mobilfizetési csatornája növelte a külföldiek által tranzakciónként költhető összeget, valamint az éves költési limitet.

Ennek ellenére a mobilfizetések egyre nagyobb elterjedése Kínában kihívást jelenthet néhány külföldi látogató számára, akik inkább hitelkártyát vagy készpénzt használnának. A probléma megoldása érdekében az Államtanács, Kína kabinetje irányelvet adott ki, amely felszólítja a hatóságokat, hogy ösztönözzék a vállalkozásokat a külföldi bankkártyák elfogadására.

Kína az elmúlt évben különös figyelmet fordított a külföldiek kényelmének biztosítására is, például a szállodai elhelyezések terén. A hoteleket arra ösztönözték, hogy fejlesszék szolgáltatásaikat, például biztosítsanak információkat a városról, közlekedésről és vásárlásról, nyújtsanak nemzetközi telefonos szolgáltatásokat, és helyezzenek ki kínai és idegen nyelvű táblákat is.

Magyarország jó helyen van a kínai turizmusban

Kína és Magyarország rendkívüli erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy kölcsönösen növeljék a két ország turizmusát, és ezt igyekszik minél kényelmesebbé tenni a turisták számára. Kísérleti jelleggel

2024. március 14-től 2025. december 31-ig Kína vízummentes belépést biztosít a magyaroknak is legfeljebb 15 napos tartózkodás erejéig, látogatás, tranzitálás, turizmus vagy üzleti cél megjelölésével.

Idén augusztus 2-án pedig megérkezett a kínai Sencsenből Budapestre a Hainan Airlines első járata. Az új összeköttetéssel már hét kínai nagyváros lesz elérhető hetente összesen 21 közvetlen járattal Budapestről. Jelenleg Peking (heti 4), Sanghaj (heti 7), Csungking (heti 1), Ningpo (heti 2), Hszian (heti 1) és Kanton (heti 4) érhető el a magyar fővárosból. De ezzel nem állna meg a bővítés, ugyanis sajtóinformációk szerint a budapesti repülőtér üzemeltetője már dolgozik két további kínai nagyvárosba közlekedő járat megnyitásán: Csengtu a Sichuan Airlines, Hsziamen pedig a Xiamen Airlines járataival válhat közvetlenül elérhetővé a magyar fővárosból.

A szerző a Neumann János Egyetem Eurázsia Központjának kutatója.