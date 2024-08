„A város igazi dzsungellé változott” – kígyók és patkányok lepték el Rómát

A zoológusok szerint kész dzsungellé változott az olasz főváros, ugyanis a hőségnek és a szeméthegyeknek hála a patkányok, a kígyók, a sirályok és a lódarazsak megszállták Rómát. A szakértők szerint ha nem tesz semmit a városvezetés, akkor nem is lesz érdemi javulás, viszont a városi tanács szerint „nincs itt semmi látnivaló, a város tisztasága évek óta a legjobb.”

Egy római zoológus szerint az olasz főváros „valóságos dzsungellé” változott a kígyók, keleti lódarazsak, sirályok és patkányok megnövekedett száma miatt, ami a magas hőmérséklet és a város tartós szemétproblémája miatt következhetett be – számolt be a The Guardian. Andrea Lunerti, aki Rómában jól ismert a veszélyes állatok befogásáról, elmondta: a nyáron elárasztották a hívások, különösen a kígyóészlelések miatt.

Sokkal több kígyót észleltek, mint korábban. A kígyópopuláció exponenciálisan nőtt a tél folyamán, mert olyan magas volt a hőmérséklet, hiszen a hidegben nem élték volna túl. Aztán a természetes környezetükből azért jönnek a városba, mert itt sok az élelmiszerhulladék, és ahol élelmiszerhulladék van, ott vannak a patkányok, és ahol patkányok vannak, oda mennek a kígyók

– mondta Lunerti.

A Rómában leggyakrabban előforduló kígyófajta a zöld ostorkígyó, bár Lunerti négy viperát is befogott a nyáron. Péntek reggel egy nő hívta fel, miután egy zöld ostorkígyó esett a teraszára. Nemrégiben a rendőrség is felhívta, hogy távolítson el egyet, amelyet a Parioli negyed egyik kórházának orvosi öltözőjében találtak.

„A teraszokon, a kertekben, az iskolaépületekben találjuk őket leggyakrabban” – mondta. „Még egy lakóépület liftjének rácsos ajtaján is lógott egy, ami nagy pánikot okozott. A kígyók nagyon jól megtalálják a rejtekhelyeket az épületekben, és a megfelelő pillanatra várnak, hogy kiléphessenek és levadásszák a zsákmányukat” – fejtegette tovább a szakember.

Lunerti arra kéri hívóit, hogy küldjenek neki videókat a kígyókról, amelyek segítségével megállapíthatja, hogy mérgezőek-e vagy sem.

De még a nem mérgező kígyók is pusztítást okoznak, mert pánikba ejtik az embereket, akik emiatt veszélyes dolgokat tesznek, például átugranak az úttesten anélkül, hogy odanéznének

– nyilatkozta.

Városi dzsungel

A keleti lódarazsak, egy Észak-Afrikából és Délkelet-Ázsiából bevándorolt darázsfaj, 2021 óta szintén jelentősen elszaporodott Rómában. Kezdetben a Monteverde negyedben észlelték őket, de hamarosan fészkek kezdtek burjánzani az ablakok redőnyeinek zugaiban, szellőzőnyílásokban, légkondicionáló berendezésekben, sőt a városközpontban található ókori műemlékek hasadékaiban is.

Elszaporodásukat a magasabb hőmérsékletnek és a szemétnek is tulajdonítják.

Lunerti azt mondta, „még több kígyót és darazsat fogunk látni, nem is beszélve a patkányokról és a sirályokról – Rómában több sirály van, mint Fregenében [egy közeli tengerparti városban – a szerk.].”

Hozzátette, hogy legalább a sirályok segítenek csökkenteni a patkányok és a kígyók számát. „Egy kígyót elkapott egy sirály, és egy teraszra dobta” – mondta, hozzátéve: „A város igazi dzsungellé változott.”

„Nincs itt semmi látnivaló”

Róma városi tanácsa szerint „nincs dzsungel”, és a kígyókról és más állatfajokról szóló jelentések „nem jelentenek semmiféle riadalmat”.

A tanács szintén tagadta a kígyók és a szemét közötti kapcsolatot, Enrico Alleva zoológusra hivatkozva, aki azt mondta, hogy „egyes patkányragadozó fajok éppen azért aktívabbak ebben az időszakban, mert patkányokra vadásznak, amelyek a város kiürülésekor a rendelkezésre álló hulladék hiánya miatt merészebbé válnak.”

A tanács közölte, hogy a római hulladékgyűjtést irányító Ama cég adatai azt mutatják, hogy a szolgáltatás javult, és 2024-ben eddig jelentős hulladékcsökkenés volt tapasztalható a többi évhez képest.

Ez lehetővé teszi számunkra, hogy elmondhassuk, hogy a város tisztasága évek óta a legjobb

– közölte a testület.