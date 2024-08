Kiderült, mit gondolt II. Erzsébet királynő Donald Trumpról

A II. Erzsébet királynőről szóló új életrajzi könyv szerint az uralkodónő egyáltalán nem kedvelte Donald Trumpot, sőt „nagyon gorombának” találta az egykori amerikai elnököt – írja a Daily Mail.

Craig Brown A Voyage Around The Queen című könyvében arról ír, hogy II. Erzsébet uralkodása alatt kétszer is vendégül látta az amerikai exelnököt, és „különösen nem szerette”, ahogy az amerikai elnök átnézett a válla fölött, mintha valami „érdekesebbet keresett volna”.

A sikerkönyv szerint az uralkodó Trump feleségével, Melaniával való kapcsolatán is eltöprengett, és azt mondta, hogy szerinte „valamiféle megállapodásuknak kell lennie”.

Uralkodása során Őfelsége számos ellentmondásos külföldi vezetőt látott vendégül, köztük Bashar al-Assadot, Robert Mugabét, Idi Amint, Donald Trumpot, Hirohito császárt és Vlagyimir Putyint. Lehet, hogy nem találta kellemesnek a társaságukat; távozásukkor talán még egy diszkrét rosszalló szót is szólt

– olvasható a könyvben.

„Néhány héttel Trump elnök látogatása után például azt vallotta az egyik ebédvendégnek, hogy »nagyon gorombának« találta: különösen az nem tetszett neki, ahogyan a férfi folyton a válla fölött átnézett, mintha érdekesebb embereket keresne” – folytatta Craig Brown.

„Úgy vélte továbbá, hogy Trump elnöknek »valamiféle megállapodásnak kell lennie« a feleségével, Melaniával, különben miért maradt volna a felesége” – értetlenkedett állítólag II. Erzsébet a találkozót követően.

Ennek ellenére Donald Trump a maga részéről biztos volt benne, hogy ő volt az uralkodó eddigi kedvenc vendége. „Vannak, akik azt mondják, hogy soha nem látták még a királynőt jobban, élénkebben szórakozni” – mondta Trump a találkozót követően.

Donald Trump imádta a királynőt

A lap szerint a Buckingham-palota nem kommentálta a könyv állításait, de a benne foglaltak valószínűleg negatívan érintik Donald Trumpot, aki jelenleg is keményen küzd az újraválasztásáért.

A republikánus politikus állítólag „imádta” Erzsébet királynőt, akivel először 2018-ban találkozott, egy évvel azután, hogy beiktatták elnöki tisztségébe. A látogatást rengeteg vita övezte, megérkezésekor London utcáin tüntetők vonultak fel, akik egy óriási léggömböt reptettek a levegőben, ami Trumpot csecsemőként ábrázolta.

Trump 2018-as londoni kiruccanása azonban nem „állami látogatás” volt, hanem csupán „munkalátogatásnak” minősült, ami kevés pompával járt, állami bankettet sem rendeztek a tiszteletére.

A királynővel való találkozója a windsori kastélyban zajlott teázás közben, ahol más magas rangú királyi személyek nem voltak jelen, bár a díszőrségről azért gondoskodtak. Emlékezetes, hogy Trump állítólag tíz percig várakoztatta az akkor 92 éves uralkodót a 27 fokos hőségben, és többször is elsétált mellette, hátrahagyva őt.

Sohasem látták még ennyire jól szórakozni a királynőt

Trump azonban a következő évben megkapta a hőn áhított állami látogatását, melyen igyekezett a lehető legjobban viselkedni. A királynő nemcsak Trumpot és feleségét látta vendégül, hanem mind a négy gyereke és azok házastársai is részt vehettek az állami banketten. A látogatás egészen addig botlásmentesen zajlott, amíg a királynőt „nagyszerű, nagyszerű nőként” dicsőítő köszöntőt nem mondott, és a protokollt megszegve a hátára nem tette a kezét.

A látogatást követően a Fox Newsnak dicsekedett a királynővel való „nagyszerű kapcsolatával”. „Nevettünk és jól éreztük magunkat. Az emberei pedig azt mondták, hogy 25 éve nem szórakozott ennyire jól. Aztán engem kritizáltak érte, mert azt mondták, hogy túlságosan jól szórakoztunk. Úgy érzem, hogy nagyon jól ismerem őt, és most már biztosan ő is nagyon jól ismer engem” – mondta büszkén.

A Buckingham-palota forrásai szerint Donald Trump „mintaszerű” vendég volt, aki udvarias és bájos volt a személyzettel. Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy a néhai királynő uralkodása alatt nagyon híres volt diszkréciójáról, és soha senki sem tudta, hogy kiről mit gondol valójában.

Nem tudni, hogy a könyvben megjelentekre hogyan fog reagálni a Buckingham-palota, ha egyáltalán bármilyen reakció is érkezik tőlük. Bár a királyi család általában mélyen hallgat a különböző kiszivárogtatásokról, 2016-ban dühösen reagáltak egy kiszivárgott beszélgetésre, amelyben azt állították, hogy a királynő „támogatta a Brexitet”. A The Sun című napilapban megjelent cikk azt állította, hogy II. Erzsébet 2011-ben egy ebéden azt mondta Nick Cleggnek, a Liberális Demokraták korábbi vezetőjének, hogy szerinte Európa rossz irányba halad.