Rákos lett a Dancing with the Stars egykori versenyzője

Egyszer már sikerült legyőznie Samantha Harrisnek a mellrákot, amellyel most újra meg kell birkóznia a sztárnak.

Tíz évvel ezelőtt már egyszer sikeresen legyőzte a mellrákot Samantha Harris, a Dancing with the Stars egykori versenyzője, akinél most újra diagnosztizálták a betegséget.

Instagram-bejegyzésében úgy fogalmazott,

Van néhány megdöbbentő egészségügyi hírem, amit soha életemben nem gondoltam volna, hogy meg kell osztanom, de kiújult a mellrákom

– írja.

A betegség pontosan ugyanott alakult ki, ahol 10 évvel ezelőtt is. A volt versenyző elmondása szerint harcolni és élni fog, családja és szerettei pedig folyamatosan támogatják – írja a Blikk.