Azerbajdzsán hivatalosan is kérte felvételét a BRICS-be

Egyre nagyobb az esély, hogy Azerbajdzsán is tagja lesz a BRICS-országok csoportjának, miután hivatalosan is kérte felvételét. Baku csatlakozási szándéka már akkor is megerősítést nyert, amikor Kína és Azerbajdzsán stratégiai együttműködéséről közös nyilatkozatot adott ki, valamint Vlagyimir Putyin orosz és Ilham Aliyev azeri elnökök is találkoztak egymással.