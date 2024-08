Megtaláltak négy holttestet a Szicília partjainál elsüllyedt luxushajó roncsaiban

A Szicília partjainál hétfőn elsüllyedt luxusjacht roncsait átkutató búvárok a jelentések szerint négy holttestet találtak. Az eltűnteket harmadik napja keresik, így egyre kisebb a valószínűsége, hogy bárki is túlélhette a hajó elsüllyedését.

A Bayesian nevű, brit zászló alatt hajózó 56 méteres jachton 22 ember tartózkodott, és Porticello kikötője közelében, a parttól nem messze horgonyzott le, amikor egy szélvihar felboríthatta a hajót. A luxusjacht szakácsának, Recaldo Thomasnak a holttestét nem sokkal a hajó elsüllyedése után találták meg. Szerdán pedig négy további holttestet találtak, de az áldozatokról még nem közöltek adatokat, tudta meg a The Guardian.

A keresés nagy kihívást jelent a mentőcsapatok számára, ugyanis nehéz eljutni a jacht hajótestéhez. A törmelékek is akadályozzák a túlélők utáni kutatást. Eközben a nyomozók szemtanúkat és túlélőket hallgatnak ki.

A kutatást nehezíti, hogy a hajó végében átjárót kell nyitnia a búvárcsapatnak, ráadásul a roncs 50 méter mélyen van, ezért rövid időt tudnak eltölteni a víz alatt. Távvezérelt víz alatti járműveket küldenek le, és kamera segítségével próbálnak bejutni a roncsba.

A kikötői hatóság a szicíliai Termini Imerese városának ügyészségétől külön vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy a legénység megtett-e minden megfelelő biztonsági intézkedést, valamint a hajó kapitányát két órán keresztül hallgatták ki az eset körülményeiről.

Harmadik napja keresik az eltűnteket

Ahogyan arról az Index is beszámolt, a Palermo melletti Porticellóban hétfőn elsüllyedt vitorlás luxusjacht fedélzetén huszonketten tartózkodtak, közülük egy ember meghalt és hatan eltűntek. Tizenöten – köztük egy egyéves angol kislány – túlélték a balesetet. Később kiderült, hogy Mike Lynch brit iparmágnás és 18 éves lánya is a fedélzeten tartózkodott, ők is az eltűntek között vannak.

A keresés és mentési művelet éjszaka folytatódott, miután egy speciális római barlangkutató és -mentő búvárcsapat a helyszínre érkezett. A palermói parti őrség megerősítette, hogy a legénység egyetlen eltűnt tagjának, a hajó szakácsának találták meg a holttestét.

Mint írtuk, egy helyi villatulajdonos térfigyelő kamerája rögzítette, ahogy elsüllyed a Bayesian vitorláshajó Szicília közelében. A felvételt az ügyészség is vizsgálja annak érdekében, hogy minél tisztább képet kapjanak a történtekről. A regionális polgári védelem és a Vöröskereszt emberei ruhát és alapvető szükségleti cikkeket vittek a túlélőknek, akikről egy szálloda személyzete gondoskodik.