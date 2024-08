Hatan rekedtek az elsüllyedt luxusjachton, de még van esély rá, hogy túlélték

Már harmadik napja keresik a Szicília partjainál elsüllyed vitorlás luxusjacht hat eltűnt utasát. A „légbuborék-elmélet” szerint még van esély rá, hogy életben maradtak. A tervek szerint a kutató-mentők távvezérelt vízalatti járműveket is leküldenek, hogy kamera segítségével térképezzék fel a helyzetet. A legfrissebb jelentések szerint a búvárok elérték azt a területet, ahol a kabinok találhatók.

Továbbra is keresik azt a hat személyt, akik a Szicília parjaniál hétfőn elsüllyedt luxusjacht fedélzetén tartózkodtak. Szakértők kedd este közölték, hogy „kritikus 24 órában vagyunk”. Az olasz parti őrség nem zárta ki annak lehetőségét, hogy

az eltűntek még életben lehetnek, a szakértők szerint ugyanis a jacht elsüllyedésekor légbuborékok alakulhattak ki.

Jean-Baptiste Souppez, az Aston Egyetem gépészeti, orvosbiológiai és formatervezési mérnöki karának vezető tanára szerint az, hogy a hajó nagy sebességgel süllyedt el, és az oldalára borulva épségben maradt, „kedvezhetett a benne lévő kis légbuborékok kialakulásának”. Hozzátette: „Ez nyilvánvalóan erősen spekulatív, és lehetetlen pontosan megjósolni” – írja a Sky News.

A La Repubblica szerda reggel jelentette, hogy tizenkilenc búvár háromfős csoportokban lemegy: megpróbálnak egy átjárót nyitni a hajó végében. A főfedélzet társalgójának egyik üvegablakát kell áttörni, hogy bejussanak az 56 méteres jacht belsejébe. A kabinok elérésére irányuló erőfeszítéseket azonban továbbra is „tárgyak világa” akadályozza – mondta Marco Tilotta tűzoltó búvár a Reutersnek.

James Wilkes tengerészeti nyomozó szerint a roncs körülbelül 50 méter mélyen van. Ez azt jelenti, hogy a búvárok egyszerre csak körülbelül tizenkét percet tölthetnek odalent, és a munkájukat tovább nehezítik az elzárt átjárók. Szerinte is „sokkoló és nyugtalanító”, hogy milyen gyorsan elsüllyedt a jacht. Most azonban az a terv, hogy

távvezérelt víz alatti járműveket küldenek le, és a kamera segítségével megtalálják a bejutási pontot.

A jelentések szerint a búvárok szerdán 13 óra után elérték azt a területet, ahol a kabinok találhatók. A hajó belsejében lévő terek rendkívül szűkek – közölte a Corriere Della Sera. A vízben lebegő tárgyak „nehezítették a kabinok teljes feltárását”. Ennek megfelelően egyelőre nincs hír az eltűnt turistákról, akikről azt feltételezik, hogy bent tartózkodtak a kabinokban – jelentette az olasz lap.

Miközben zajlik a kutatás, a nyomozók azt próbálják kideríteni, hogy pontosan miért és hogyan süllyedt el a luxusjacht. Egyelőre úgy tűnik, hogy a hajó heves zivatarok miatt kialakult vízátfolyás miatt süllyedt el. A La Repubblica szerint arra próbálnak választ találni, hogyan süllyedhetett el a hajó mindössze 60 másodperc alatt, amikor egy körülbelül 100 méterre lévő kisebb hajó sértetlen maradt.

Egy elmélet szerint a vihar miatt egy szokatlan hullám keletkezett, és a jármű faráról nagyon rövid idő alatt hatalmas mennyiségű víz került a hajóba, valószínűleg egy nyitva hagyott ajtón keresztül. Ez okozhatta, hogy a jacht azonnal elveszítette az egyensúlyát, és elsüllyedt.

Harmadik napja keresik az eltűnteket

Ahogyan arról az Index is beszámolt, a Palermo melletti Porticellóban hétfőn elsüllyedt vitorlás luxusjacht fedélzetén huszonketten tartózkodtak, közülük egy ember meghalt és hatan eltűntek. Tizenöten – köztük egy egyéves angol kislány – túlélték a balesetet. Később kiderült, hogy Mike Lynch brit iparmágnás és 18 éves lánya is a fedélzeten tartózkodott, ők is az eltűntek között vannak.

A keresés és mentési művelet éjszaka folytatódott, miután egy speciális római barlangkutató és -mentő búvárcsapat a helyszínre érkezett. A palermói parti őrség megerősítette, hogy a legénység egyetlen eltűnt tagjának, a hajó szakácsának találták meg a holttestét.

Mint írtuk, a helyi villatulajdonos térfigyelő kamerája rögzítette, ahogy elsüllyed a Bayesian vitorláshajó Szicília közelében. A felvételt az ügyészség is vizsgálja annak érdekében, hogy minél tisztább képet kapjanak a történtekről. A regionális polgári védelem és a Vöröskereszt emberei ruhát és alapvető szükségleti cikkeket vittek a túlélőknek, akikről egy szálloda személyzete gondoskodik.