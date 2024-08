Román herceg és izraeli gyémántmogul mozgatták az évszázad ingatlancsalását

Egy borús áprilisi délutánon a máltai rendőrség négy civil ruhás detektívje kopogtatott a fényűző Westin Dragonara luxusüdülő kapuján, a fővárostól, Vallettától negyedórás autóútra. Épp abban a pillanatban fékezett autójával az ötcsillagos létesítmény kapujánál Pál herceg, az utolsó előtti román király, az 1930 és 1940 között uralkodó II. Károly unokája.

Egy kisemmizett Hohenzollern

A nyomozók őérte jöttek, kezükben az Interpol európai letartóztatási parancsával – írja a Politico.com. Pál tiltakozott, ártatlanságát bizonygatta, és be akart menni a szállodába azokért a dokumentumokért, amelyek szerinte alátámasztják ezt. A detektívek azonban nem engedték, haladéktalanul velük kellett tartania.

„Betuszkoltak a kocsiba és elvittek, meg sem hallgattak” – mondta telefonon a Politicónak Máltáról, ahol hónapokig előzetes letartóztatásban tartották.

Az idén áprilisban történt letartóztatás az egyik utolsó fejezet abban a szövevényes bűnügyben és az annak felgöngyölítése érdekében folyó nyomozásban, amelynek előzményei a régmúltba nyúlnak vissza. A főszereplő, a 76 éves Pál herceg annak a II. Károlynak az unokája, akinek 145 millió eurót érő snagovi birtokait egy Izraelből irányított bűnszervezet kaparintotta meg a herceg tudtával és tevékeny közreműködésével.

III. Károly iskolatársa volt

Pál 1948-ban született Párizsban, apja Mircea Hohenzollern, II. Károly egykori román uralkodó fia, anyja egy közrendű nő. A házasságot azonban röviddel Pál megszületése után érvénytelenítették, semmissé nyilvánították, így a herceg törvénytelen gyermekké vált. A későbbi bonyodalmak ezzel kezdődtek.

Pált szülei drága angliai magániskolákba járatták, Gordonstounban évfolyamtársa volt a manapság III. Károly néven uralkodó fiúnak, II. Erzsébet királynő elsőszülöttjének, aki egyébként a bonyolult európai dinasztikus kapcsolatok révén távoli rokonságban áll a román herceggel.

A műkereskedőként csinos vagyont felhalmozó Pál egy árva szót sem tudott románul, és életében először a forradalom viharában lépett Románia földjére. 1990 januárjában egy segélyt szállító brit katonai repülőgéppel érkezett meg Bukarestbe amerikai felesége, Lia társaságában, majd be is rendezkedett egy ötemeletes, fényűző villában. A posztkommunista román rezsim sohasem ismerte el a monarchia jogfolytonosságát, azonban mivel II. Károly fia, I. Mihály (1947-ig maga is Románia királya) és az unoka, Margit roppant népszerű volt az emberek körében, Bukarestben visszakapták rezidenciának az Erzsébet Palotát.

Királyi herceg, de törvénytelen

Pál azonban a törvénytelen ághoz tartozott, jóllehet ő is ugyanúgy II. Károly unokája volt, mint Margit. Igaz ugyan, hogy egy román bíróság 2012-ben kimondta, Pál II. Károly legitim unokája, a királyi család és egész Románia őt mind a mai napig csak egy fattyúnak tartja. Ennek ellenére 2000-ben elindult az elnökválasztáson, de mindössze 50 000 szavazatot kapott, a voksok 0,5 százalékát.

Nem sokkal később történt, hogy egy üzletember, akinek jó kapcsolatai voltak a korábbi román miniszterelnökhöz, megkereste Pált azzal az ígérettel, hogy segít visszaszerezni neki szerinte jogos jussát, a 145 millió euró értékű snagovi királyi birtokot.

Az üzletembert Remus Truicănak hívták, és a korrupciógyanúba keveredett korábbi román miniszterelnök, Adrian Năstase személyzeti főnöke volt. Mármost, ez a Truică 2006-ban meghívta magához snagovi tóparti villájába Pált és amerikai feleségét, Liát. A fényűző kúriában visszautasíthatatlan ajánlatot tett a királyi sarjnak, melynek lényege a következő volt:

Truică cége, a Reciplia SRL segít visszaszerezni Pálnak a jussát, a snagovi erdőt és a Băneasa királyi birtokot. A mézesmadzagot azzal édesítette meg Truică, hogy előlegként felajánlott négymillió eurót a királyi unokának. Akkor, ha a majdan visszaszerzendő birtokok tulajdonjogának 50-80 százalékát átíratja a Reciplia SRL nevére. A birtokok értéke 145 millió euróra rúgott, leginkább azért, mert Snagovban hatalmas ingatlanfejlesztéseket terveztek a közeli jövőben.

145 millió euró a tét

Truică azt bizonygatta Pálnak, hogy a helyi hivatalnokok és a sajtó a zsebében vannak, ha pedig bármelyik politikus ellenszegülne, az illetőt biztosan nem választják újra. Pál a Politicónak elmondta, hogy megbízott az üzletemberben, aki nagyon jó referenciákkal rendelkezett. A herceg belement a üzletbe, és heteken belül kézhez is kapta a négymillió eurót.

Pál és Truică idilli viszonyán akkor keletkeztek az első hajszálrepedések, amikor a herceg számára kiderült, hogy az üzletember csak egy apró fogaskerék volt Benyamin Steinmetz izraeli milliárdos és jobbkeze, Tal Silberstein bűnszervezetében. (Utóbbi később Christian Kern osztrák kancellár politikai tanácsadója lett.) A valóságban Steinmetz – aki afrikai gyémántbányák profitjából halmozta fel vagyonát – volt a Reciplia SRL 90 százalékos tulajdonosa, ő finanszírozta az egész lehúzási ügyletet. Igen ám, de Steinmetz ellen, aki egy adott pillanatban Izrael leggazdagabb embere volt, korrupció és vesztegetés vádjával vizsgálat indult hazájában.

És ez Paul tudomására jutott, aki megpróbált kifarolni az ügyletből.

De már nem volt visszaút, főleg azok után, hogy a helyi tisztviselők és politikusok megvesztegetésével sikerült megszerezni a snagovi birtokok tulajdonjogát, amelynek nagy részét Pál annak rendje és módja szerint átíratta a Reciplia SRL nevére.

Az átíratás 2009-re lezajlott, Pál azonban egy vasat sem kapott a megígért tulajdonrészért neki járó pénzből. Egy idő után megfenyegette Steinmetzet, hogy feljelentést tesz a rendőrségen, mire az izraeli bűnöző 2011-ben egy hideg decemberi estén megjelent a herceg bukaresti házában. Ott meggyőzte Pált arról, hogy a pénz már úton van, hamarosan megjelenik a bankszámláján.

De ahogy az olvasó azt sejtheti, semmi sem jelent meg a herceg bankszámláján. Ezért az 2015-ben feljelentette Steinmetzet és társait. Csakhogy addigra a román korrupcióellenes hatóság már szorosra szőtte a hálót a herceg, Truică, Steinmetz és bűntársaik (három ügyvéd, korrupt politikusok és hivatalnokok) körül, akik részt vettek a birtoktestek átjátszásában.

Kárpótlás vagy restitúció?

Itt egy kis kitérőt kell tennünk, ugyanis a magyar olvasó számára joggal nem tűnhet életszerűnek az egész történet. Nálunk ugyanis a rendszerváltás után csak kárpótlás történt, jóformán semmit sem érő kárpótlási jegyekkel, Romániában viszont restitúció, vagyis a vagyonok (földek, kastélyok, erdők) visszaszolgáltatása zajlott. Ez volt ugyanis a feltétele Románia csatlakozásának az Európai Unióhoz, ami 2007. január elsején valósult meg.

2020 decemberében, egy ködös hajnalon, fél hat tájban detektívek csöngettek Pál bukaresti házának ajtaján. A román bíróság egy nappal korábban ítélte a herceget távollétében, továbbá bűntársait korrupció vádjával, háromtól hét évig terjedő börtönbüntetésre. És most eljöttek Pálért, hogy bevigyék a börtönbe. Pál helyett azonban Lia, a felesége jelent meg az ajtóban. „A férjem Portugáliába utazott” – mondta.

Percekkel később az Interpol honlapján megjelent a körözési lista, rajta a herceg fotójával.

A herceg nem vett részt tevékenyen a hivatalnokok megvesztegetésében, mégis az ő neve alatt futott az egész bűncselekmény-sorozat. És pénz is tapadt a kezéhez, még ha csak négymillió euró is.

Végül 19 embert ítéltek hosszabb-rövidebb börtönbüntetésre, de jó részük még szabadlábon van, köztük Pál is. A herceg három és fél évet kapott, Truică hét évet, Steinmetz ötöt. Truicăt le is tartóztatták Bukarestben, ő már ül, Steinmetzet Cipruson fülelték le, de ügyvédei révén elérte, hogy nem adták ki Romániának azzal az indokkal, hogy az országban sanyarúak a börtönviszonyok.

Győzött az igazság?

Pált 2022 júniusában Párizsban, az utcán csípték fülön az Interpol detektívjei, de az ügyvédek itt is sikeresen kavartak. Egyrészt arra hivatkoztak, hogy politikai okok állnak a herceg letartóztatása hátterében, és koncepciós eljárásról van szó, másrészt kiderítették, hogy a bírók közül ketten nem esküdtek fel szabályszerűen, ezért a megbízatásuk semmis.

A francia bíróság Pálnak adott igazat, így a románoknak nem sikerült kieszközölni a kiadatást. Csakhogy az elfogatóparancs az összes többi EU-s ország területén érvényben maradt, és amikor Pál az ügyvédjei figyelmeztetése ellenére idén Máltára utazott, a csapda bezárult. Áprilisban letartóztatták, és még óvadék ellenében sem bocsátották szabadon, de egyelőre Romániának nem sikerült kieszközölni a kiadatást.

Végül júniusban óvadék ellenében szabadlábra helyezték a herceget, de nem hagyhatja el Máltát. Hollófekete haja a vizsgálati fogságban hófehérre őszült. Végül augusztus 12-én megszületett a máltai bíróság határozata: nem adják ki a herceget Romániának, mert a balkáni országban nem megfelelőek a börtönviszonyok.

Pál a bíróság lépcsőjén diadalittasan nyilatkozott:

Románia ismét melléfogott. Örülök, hogy amit a román hatóságok elérni próbáltak, az nem sikerült. Győzött az igazság!

Így is lehet fogalmazni…

(Borítókép: Pál herceg és felesége, Lia Georgia Triff megérkezik a párizsi bíróságra 2023. november 29-én. Fotó: Thomas Samson / AFP)