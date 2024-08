Ismét kitört a vulkán Izlandon, látványos felvétel készült a lávamozgásról

Nyolc hónapon belül a hatodik alkalommal tör ki az Izland délnyugati részén található vulkán, a Sylingarfell – írja a The Guardian. Kutatók arra figyelmeztettek, hogy a Reykjanes-félszigeten évtizedekig, sőt évszázadokig ismétlődő kitörésekkel kell számolni.

„Elkezdődött a vulkánkitörés. Egy hasadék nyílt a Sylingarfelltől keletre” – közölte az izlandi meteorológiai hivatal (IMO), hozzátéve, hogy a kitörés helyi idő szerint 21:26-kor kezdődött földrengések sorozatát követően.

Az IMO eredetileg 1,4 kilométerre becsülte a hasadék hosszát, majd egy későbbi közleményében hozzátette, hogy 40 perc alatt 3,9 kilométerre nőtt. Közölték, hogy több mint egy órával a kitörés kezdete után a hasadék északi végén még mindig jelentős szeizmikus aktivitás volt tapasztalható, 22.37-kor pedig 4-es erősségű földrengést regisztráltak.

Az IMO már hetekkel ezelőtt figyelmeztetett, hogy egy újabb kitörés valószínűsíthető, hétfőn pedig közölték, hogy a szeizmikus aktivitás a magma felhalmozódásához vezető nyomás növekedését jelzi a Svartsengi alatt.

Magnus Tumi Gudmundsson, az Izlandi Egyetem geofizika-professzora elmondta, hogy a korábbi kitörésekkel ellentétben a hasadék déli végén, Grindavík irányában most kevés aktivitás volt tapasztalható. „Tehát ha ez a várakozásoknak megfelelően folytatódik, akkor Grindavík közelében nem folyik láva. Azt hiszem, ezt jó hírnek kell tekintenünk” – mondta, ugyanakkor figyelmeztetett, hogy továbbra is figyelemmel kell kísérni a történéseket, de azt mondta, hogy általánosságban „kedvezőbb a helyzet, mint legutóbb”.

Videófelvételeken látni lehetett, hogy narancssárga láva tört elő egy hosszú hasadékból, és megvilágította az éjszakai égboltra felszálló füstöt.

Az egyik legaktívabb vulkanikus terület

Izland a bolygó egyik legaktívabb vulkanikus területe. A Reykjanes-félszigeten nem egyetlen központi vulkán található, hanem egy hasadékvölgy, benne lávamezőkkel és lávakúpokkal. A márciusi vulkánkitörés alkalmával a szigeten Grindavík városát, valamint a népszerű turisztikai nevezetességet, a Kék Lagúnát is teljesen kiürítették. A Kék Lagúnát március elején is evakuálni kellett földrengések miatt, és tavaly novemberben is lezárták egy hétre, amikor 24 óra alatt mintegy 1400 kisebb-nagyobb földrengést észleltek a térségben.

A legutóbbi vulkánkitörés a Reykjanes-félszigeten május végén történt. 2021 óta kilenc kitörés volt a félszigeten, miután 800 éve szunnyadó geológiai rendszerek újra működésbe léptek. A korábbi incidensek miatt többször kellett már evakuálni a környéket, valamint a kitörések megzavarták a távfűtést, és több ház is romba dőlt Grindavík halászvárosban. A további károk megelőzésére mesterséges gátakat építettek, hogy a lávát távol tartsák az infrastruktúrától.