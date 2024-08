Az orosz vezetés úgy döntött, hogy reagál az Ukrán Fegyveres Erők Kurszki területen végrehajtott hadműveletére, válaszlépése keretében pedig keményen megbünteti Kijevet – jelentette ki Anatolij Antonov, Oroszország washingtoni nagykövete csütörtök este egy újságírókkal folytatott beszélgetésen.

„Őszintén mondom, hogy az elnök (Vlagyimir Putyin – a szerk.) döntést hozott. Szilárd meggyőződésem, hogy mindenki szigorú büntetést fog kapni azért, ami a Kurszki területen történt” – idézte a TASZSZ orosz állami hírügynökség a diplomatát.

Az Ukrán Fegyveres Erők masszív támadása a Kurszki terület ellen augusztus 6-án kezdődött. A régióban szövetségi szükségállapot van érvényben, és többször is légiriadót hirdettek a rakétatámadások miatt. Denisz Manturov miniszterelnök-helyettes szerint 115 ezer embert menekítettek ki a határ menti területekről. Alekszej Szmirnov, a Kurszki terület kormányzója viszont arról számolt be, hogy több mint 133 ezer ember hagyta el a kurszki határvidéket. Az otthonaikat elhagyók számára 29 régióban nyitottak ideiglenes szállásközpontokat.

Az orosz védelmi minisztérium szerint Kijev ez idáig 4700 katonát és 68 harckocsit veszített a kurszki térségben az offenzíva kezdete óta. A TASZSZ szerint az Ukrán Fegyveres Erők alakulatainak megsemmisítésére irányuló hadművelet folytatódik. Ukrajna értelemszerűen stratégiai okokból nem tesz közzé ezzel kapcsolatos adatokat. Azt nem tudni, hogy Oroszország veszteségei mekkorák, de Ukrajna több ezer orosz katonát ejtett foglyul az offenzíva augusztusi kezdete óta.

Miközben azonban Oroszország fenyegetőzik, és az ukrán erők folyamatos felmorzsolásáról tesz közzé információkat, a Politico szerint az orosz hatóságok arról tájékoztattak, hogy vasbeton óvóhelyeket telepítenek szerte a Kurszki területen.

„Ma megkezdtük a vasbeton óvóhelyek telepítését Kurszkban. Utasításomra a kurszki városvezetés meghatározta a kulcspontokat a beton moduláris óvóhelyek elhelyezésére a zsúfolt helyeken” – írta Alekszej Szmirnov, Kurszk megbízott kormányzója közleményében. A brüsszeli lap úgy tudja, hogy 68 ilyen óvóhely létrehozása van tervben.

Ukrajna több területet foglalt el két hét alatt, mint Oroszország nyolc hónap alatt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn arról beszélt, hogy az országa által az oroszországi Kurszk térségében végrehajtott támadás megmutatta, hogy a Kreml megtorlással kapcsolatos fenyegetései blöffnek bizonyultak, így felszólította Kijev szövetségeseit, hogy lazítsák a külföldről szállított fegyverek használatára vonatkozó korlátozásokat – írja a Reuters.

Fotó: 2024 Planet Labs Inc / Reuters Műholdfelvételen látható egy híd, amely a Seym folyó felett omlott össze a Glushkovo körzetben egy ukrán csapást követően, a Kurszki területen 2024. augusztus 17-én

Sabrina Singh, a Pentagon szóvivője ezzel kapcsolatban ígéretet is tett Ukrajna számára. Elmondása szerint bár nincsenek tisztában azzal, hogy a kurszki hadművelet hogyan illeszkedik a „harctéri stratégiai célkitűzésekbe”, az Egyesült Államok minden támogatást megad Ukrajna számára, amire csak szüksége van a harctéren.

Az ukrán diplomaták gyűlésén Zelenszkij kiemelte azokat a szövetségeseket, akik nagy hatótávolságú fegyvereket szállítottak, de közölték Kijevvel, hogy nem használhatják azokat Oroszországban, mert félnek attól, hogy átlépik a Vlagyimir Putyin orosz elnök által meghatározott „vörös vonalakat”.

Jelentős ideológiai változásnak vagyunk tanúi – az Oroszországgal kapcsolatos úgynevezett vörös vonalak naiv, illuzórikus koncepciója, amely egyes partnerek részéről uralta a háború értékelését, ezekben a napokban szétmorzsolódott

– jelentette ki az ukrán államfő.

Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok elmondása szerint az ukrán erők az egy héttel korábbi 1000 négyzetkilométerrel és 74 településsel szemben mostanra több mint 1250 négyzetkilométert és 92 települést tartanak ellenőrzésük alatt a Kurszki területen – írja az Al Jazeera.

Az Ukrán Fegyveres Erők további kurszki előrenyomulását segíti az is, hogy Oroszország szerint Ukrajna egy harmadik hídra is lecsapott a térségben, ami megnehezíti az ukrán támadás visszaverésére irányuló orosz erőfeszítéseket.

A Háborús Tanulmányok Intézete szombaton 28 kilométer mélyre és 56 kilométer szélesre becsülte az ukránok által megszállt területet Kurszkban. Eközben az intézet becslése szerint az orosz erők év eleje óta 1175 négyzetkilométert foglaltak el Ukrajnában. Amennyiben ezek a számok megfelelnek a valóságnak, az azt jelenti, hogy Ukrajna két hét alatt több orosz területet foglalt el, mint amennyi területet Oroszországnak nyolc hónap alatt sikerült megszállnia Ukrajnában.

Elemzők szerint egy héten belül 19 orosz település elfoglalása olyan tempó, amelyet a Kelet-Ukrajnában még mindig offenzívában lévő orosz erők nem tudnak felülmúlni.

A szakértők úgy gondolják, hogy Ukrajna sikere nemcsak területi szempontból fontos, hanem azért is, mert a front egy szakaszán visszaszerezte a harci kezdeményezést. Eközben a saját területén Ukrajna továbbra is reaktív és defenzív.

„Az ukránok hadművelete mindenkit meglepett, minket is beleértve, nemcsak az a tény, hogy megtörtént, és hogy hol történt, hanem az is, hogy milyen sikeres volt” – mondta Ben Hodges altábornagy a Times Radiónak. Ezt a sikert az ukránok „jó elemzésének” tulajdonította, de annak is, hogy Ukrajna képes volt „az orosz drónokat hatástalanítani vagy semlegesíteni azáltal, hogy – úgy tűnik – egyfajta drónellenes buborékot hozott létre”.

Innovatív betörés történt Kurszkban

Az Economx megszólaltatta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének kutatóját, Jójárt Krisztiánt, aki elmondta, hogy a mostani kurszki betörésben 4-5 ukrán dandár különböző egységei vesznek részt, a teljes kontingens nagyságát nagyjából 10–20 ezer fő közé teszik.

A kurszki ukrán áttörés figyelemre méltó, de azt azért mindenképp hozzá kell tenni, hogy itt nem létezett egy jól kiépített orosz védelem, nem úgy, mint 2023 nyarán Zaporizzsjában, ahol nem is tudtak áthatolni a jól kiépített, mélységében tagolt védelmen

– mondta a szakértő.

A kutató szerint az ukrán betörés rendkívül jó kombinált és kifejezetten innovatív volt, amit még az orosz haditudósítók is elismertek. A másik meglepetés pedig az volt, hogy a rádióelektronikai eszközeikkel gyakorlatilag lesöpörték az orosz felderítő drónokat az égről, majd a tüzérségi fedezet mellett történt egy nagyon gyors ukrán benyomulás gépesített erőkkel.

Jójárt Krisztián úgy gondolja, hogy a kurszki áttörés harcászati szempontból a 2022. őszi harkivi hadművelethez hasonlít, de ez a siker nem azt vetíti előre, hogy Ukrajna ezt képes lesz nagyobb léptékben is megvalósítani. Szerinte ennek a műveletnek információs funkciója van elsősorban, azt demonstrálja a Nyugat felé, hogy ez a háború most már nem csak arról szól, hogy Ukrajna egyfolytában védekezik. Emellett az ukránok abban is bíznak, hogy ez a betörés destabilizálhatja a putyini rezsimet.

Ukrajna olyat tett, amire senki sem számított

Augusztus elején Ukrajna olyasmit tett, amire senki sem számított: jelentős számú csapatot vezényelt Oroszországba – írja Doug Livermore, az Észak-karolinai Nemzeti Gárda Különleges Műveleti Osztályának parancsnokhelyettese, aki szerint ez elég volt ahhoz, hogy Vlagyimir Putyin és csatlósai válságtanácskozást hívjanak össze.

A szakértő úgy gondolja, hogy az ukrán offenzív műveletek azt bizonyítják, hogy képesek nagyszabású, kombinált fegyveres műveletek végrehajtására orosz területen. Elemzésében kiemelte, hogy a műveletben több jól felszerelt egység vesz részt, köztük a 22. különleges gépesített dandár és területvédelmi egységek, amelyeket tüzérség, harckocsik és drónok támogatnak.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy az offenzíva léptéke és összetettsége messze meghaladja a korábbi, határokon átnyúló behatolásokét, ami alátámasztja a javuló katonai koordinációt és logisztikai képességeket.

Kiemelte, hogy stratégiai szempontból ez a kurszki behatolás több célt is szolgál:

létrehoz egy pufferzónát, amely megvédheti a határ menti régiókat az orosz tüzérségi csapásoktól, ezáltal csökkentve a polgári áldozatok számát és az infrastruktúra károsodását,

illetve az orosz erők elterelése a kelet-ukrajnai kritikus frontokról.

A szakértő szerint a sikertelen 2023-as ukrán ellentámadáshoz képest a kurszki offenzíva jelentős műveleti fejlődést tükröz. Az ukrán erők ott csaptak le, ahol az orosz védelem rendkívül gyenge. Jójárt Krisztiánhoz hasonlóan ő is kiemelte, hogy az ukránok jobb koordinációt mutattak a különböző haderőnemek között, különösen a tüzérség, a páncélosok, az elektronikus hadviselés és a dróntámogatás integrálása terén. E kombinált fegyvernemi taktikák sikeres alkalmazása lehetővé tette az ukrán egységek számára a gyors előrenyomulást és a nyomás folyamatos fenntartását az orosz védelemre.

Doug Livermore úgy gondolja, hogy a kurszki művelet mögött álló logisztikai tervezés is szilárdabbnak tűnik, mivel az ukrán erők képesek voltak fenntartani az előrenyomulásukat az idegen földön való működés kihívásai ellenére. Véleménye szerint az olyan elit egységek, mint a 80. légi támadó dandár bevonása még inkább rávilágít Ukrajna fokozott katonai képességeire. Ezek a rendkívül mozgékony és jól felszerelt erők szerinte döntő szerepet játszottak a műveletben, bizonyítva, hogy Ukrajna képes összetett manőverek végrehajtására és magas tempójú műveletek hosszabb ideig történő fenntartására.

Ukrajna nagy kockázatot vállalt

Doug Livermore arra is felhívta a figyelmet, hogy a kurszki offenzíva egyáltalán nem veszélytelen. Az orosz területen való működés jelentős logisztikai kihívásokat jelent, ráadásul az ukrán erőknek egyre több orosz ellentámadással kell szembenézniük. Oroszország már megkezdte állásainak megerősítését Kurszkban, de az offenzíva kimenetele továbbra is bizonytalan.

Az offenzíva tágabb értelemben vett következményei azonban egyértelműek. Szerinte Ukrajna bebizonyította támadó képességeit, megkérdőjelezve azt a tézist, miszerint képtelen tartós támadó akciót végrehajtani. Livermore úgy véli, hogy ez messzemenő következményekkel járhat a háború jövőbeli alakulására nézve, és potenciálisan megváltoztathatja a stratégiai számításokat mind Ukrajna, mind Oroszország számára.

Ukrajna amerikai és európai partnereinek is tudomásul kell venniük a kurszki eseményeket, mivel a sikerek aláássák azt a vádat, miszerint Kijev nem képes visszaszerezni a kezdeményezést.

Végezetül azt a következtetést vonta le, hogy ha a 2023-as nyári offenzíva megmutatta Ukrajna gyengeségeit az összetett műveletek végrehajtásában, akkor 2024 nyara összességében pozitívabb értékelést adhat: az Ukrán Fegyveres Erők nem csupán képes volt levonni a tanulságokat, de sokkal inkább képes stratégiai céljai megvalósítására. Úgy véli, hogy az ukrán csapatok ugyan továbbra is jelentős kihívásokkal néznek szembe, a kurszki hadművelet reményt ad Ukrajnának arra, hogy előnyére fordítsa a helyzetet, a háború pedig pozitív végkimenetellel érjen véget számára.

(Borítókép: Egy helyi önkéntes az ukrán csapások által megrongált épület előtt Kurszkban 2024. augusztus 16-án. Fotó: Tatyana Makeyeva / AFP)