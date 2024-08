Szabadságra küldtek öt titkosszolgálati tisztviselőt, akik részt vettek Trump nagygyűlésének szervezésében

Ahogyan arról az Index is beszámolt egy fegyveres megpróbált merényletet elkövetni Donald Trump ellen a volt elnök július 13-i, a pennsylvaniai Butlerben tartott nagygyűlésén, ami miatt belső vizsgálatot indítottak a titkosszolgálatnál.

Az események után, most az ABC News arról számolt be, hogy legalább öt olyan titkosszolgálati tisztviselőt, aki részt vett az esemény megszervezésében, adminisztratív szabadságra küldtek. Ez azt jelenti, hogy továbbra is dolgozhatnak, de nem vehetnek részt semmilyen operatív tevékenységben, beleértve a biztonsági tervezést is.

A titkosszolgálat egyik tisztségviselője szerint még több, akár magas rangú tisztviselőt is érinthet a titkosszolgálat belső vizsgálata – azon túl, hogy a titkosszolgálat igazgatója már korábban lemondott –, amelyet a butleri mulasztások kivizsgálása miatt indítottak.

Az amerikai titkosszolgálat elkötelezett a pennsylvaniai Butlerben történt eseménnyel és a Donald Trump volt elnök elleni merényletkísérlettel kapcsolatos személyzeti döntések és intézkedések kivizsgálása mellett

– közölte az ügynökség és hozzátették, hogy a belső ellenőrzés még nem ért véget és megvizsgálják azokat a folyamatokat, amelyek „az operatív kudarchoz vezettek”.

A vizsgálat a korábbi szakaszában elsősorban a tervezés hibáira és a rendezvény alatt történt mulasztásokra fókuszált, de most több más kérdésre is összpontosítanak, köztük arra, hogy hány titkos fenyegetést kapott Trump Iránból.