Megszólalt az amerikai nagykövet, ezért szankcionálnak magyar cégeket

„Ma találkoztam a magyar külügyminisztérium tisztviselőivel, hogy tájékoztassam őket arról, hogy az Amerikai Egyesült Államok különböző célszervezetekkel szemben szankciókat vezet be, köztük két magyarországi entitással, amelyek közül az egyik részt vesz Oroszország energiaágazatának megerősítésében (és Paks II-n kíván dolgozni), a másik pedig Oroszország hadigépezetét látja el. Továbbra is aggodalommal tölt el bennünket a magyar kormány Kremlhöz fűződő kapcsolatainak mélyítésére és Magyarország orosz energiafüggőségének fenntartására irányuló döntése” – jelentette be David Pressman budapesti amerikai nagykövet a Facebookon.

Több mint négyszáz céget szankcionálnak

Washingtont továbbra is aggodalommal tölti el a magyar kormány Kremlhez fűződő kapcsolatai és Magyarország orosz energiafüggőségének fenntartására irányuló döntései. Az amerikai külügyminisztérium pénteki közlemény szerint a külügyi és pénzügyi tárca legújabb szankciói az orosz hadiipar orosz és külföldi ellátási láncainak tagjait igyekeznek büntetni.

a mostani döntés értelmében Több mint négyszáz cég és személy ellen vetnek ki intézkedéseket.

A listán szerepel a magyar Mátrix Metál Kft., amely felszámolás alatt áll, de integrált áramköröket exportált Oroszországba. Ezeket a termékeket az amerikaiak szerint orosz vadászgépek gyártásához használtak fel. A legújabb amerikai korlátozások több mint egy tucat transznacionális hálózatot érintenek, különösen, amelyek részt vesznek az orosz fegyverek és felszerelések beszerzésében, kijátszva a szankciókat és fenntartva Oroszország hadiipari bázisát.

Ilyen hálózat felügyelő tagja Giulio Sfoglietti olasz állampolgár is, aki szerepet vállalt egy olyan szövetségben, amely lehetővé tette, hogy Oroszország fegyvereket vásároljon Törökországban. Egy másik érintett hálózat törökországi, franciaországi és hongkongi vállalkozásokon keresztül importált alkatrészeket a szankciókkal sújtott orosz Promtech számára.