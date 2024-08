Izrael vasárnap hajnalban nagy erejű megelőző légicsapást mért a Hezbollahra, majd rövid időn belül a Hezbollah háromszázhúsz lövedéket és drónt indított Izrael északi része felé. Az összecsapások halálos áldozatokat is követeltek, az izraeli haditengerészet egyik katonája is életét vesztette. A támadást követően Hasszán Naszrallah, a Hezbollah vezetője is megszólalt a teljes körű háború indításának lehetőségéről.

Mint megírtuk, az izraeli hadsereg (IDF) vasárnap, helyi idő szerint reggel 5 előtt megelőző támadást indított Dél-Libanonban, miután megtudták, hogy az ottkomoly közhatalommal rendelkező Hezbollah nagyszabású rakéta- és dróntámadásra készül Izrael ellen.

Értesülésük be is igazolódott: rövid időn belül a libanoni síita Hezbollah terrorszervezet háromszázhúsz lövedéket és drónt indított Izrael északi része felé, válaszul Fuad Shukr Hezbollah-parancsnok július 30-i célzott kivégzésére. Eközben Israel Katz izraeli külügyminiszter arra szólított fel, hogy mindenki álljon be Izrael mögé Iránnal és a Hezbollahhal szemben.

Az izraeli hadsereg vasárnap délután közölte azt is, „a haditengerészet egyik katonája meghalt, két másik pedig megsebesült a mai napon az Izrael északi részén zajló harcokban”. A katona halálának körülményeiről nem közöltek további részleteket, az esetet még vizsgálják.

Izraeli médiajelentések szerint a katonák egy járőrhajón teljesítettek szolgálatot a Földközi-tengeren, amikor felrobbant a közelükben a Vaskupola izraeli légvédelmi rendszer egyik rakétája. Valószínű, hogy a rakéta két libanoni drónt követett, de valamiért célpontot változtatott, majd a hajó közelébe repült és felrobbant.

Üzent a Hezbollah vezetője

Hasszán Naszrallah, a Hezbollah vezetője szintén vasárnap délután közölte, hogy az izraeli katonai hírszerzés Tel-Aviv melletti bázisát vették célba. A hajnali harcokat követő beszédében a militáns csoport vezetője kijelentette, hogy többségében izraeli katonai célpontokra terveztek lőni, és szándékosan nem vettek célba városi, civil célpontokat, mint az izraeli védelmi minisztérium vagy a Ben Gurion Repülőtér – számolt be a Sky News.

A Reuters is azt írta, Naszrallah úgy döntött, hogy a Hezbollah nem civil területek célba vételével reagál legfőbb parancsnokának, Fuad Shukrnak a megölésére. A Hezbollah egyetlen precíziós vagy stratégiai rakétája sem sérült meg az izraeli támadásokban – idézték a vezetőt.

Naszrallah közölte azt is, hogy a Hezbollahnak jelenleg nem áll szándékában precíziós rakétákat bevetni, de nem kizárt, hogy a közeljövőben erre sor kerül.

Hozzátette, hogy a Shukr meggyilkolására adott válaszcsapást több okból is késleltették, többek között a tömeges izraeli és amerikai katonai mozgósítás miatt, valamint azért, hogy esélyt adjanak a tűzszüneti tárgyalásoknak.

Az EuroNews beszámolója szerint a vezető arról is beszélt, hogy a Hezbollahnak több oka is volt arra, hogy kivárt a válaszcsapással. Például az is, hogy egy hónapon át feszült készenlétben tartsa Izraelt, és hogy nagyobb esélye legyen a gázai béketárgyalások sikerének. A Reuters arról is írt, Izrael és a Hezbollah jelezték egymásnak vasárnap, hogy a támadásokat lezártnak tekintik, nem szeretnék eszkalálni a konfliktust, és háborút sem akarnak.

Izrael és a militáns csoport már korábban is kijelentette, hogy nem szeretne teljes körű háborút – Benjamin Netanjahu azonban arra figyelmeztetett, hogy a csapássorozat nem jelenti azt, hogy véget ért volna Izrael katonai akciója a Hezbollah ellen.

(Borítókép: Hasszán Naszrallah, a Hezbollah vezetője beszédet mond 2024. augusztus 25-én. Fotó: Hassan Hankir / Reuters)