Rászakadt egy jégbarlang egy turistára Izlandon

Miután a Vatnajökull Nemzeti Park részét képző gleccserbarlang leomlott, egy embert azonnal halottnak nyilvánítottak, kettőt azonban a hatóság nagyszabású akció keretei között továbbra is keres.

Egy ember meghalt, kettőt pedig próbálnak kimenteni, miután egy izlandi turistacsoportra ráomlott a Breioamerkurjokull gleccser egyik jégbarlangja. A bejelentés helyi idő szerint nagyjából délután háromkor érkezett be a hatóságokhoz. A zuhanó jég négy embert talált el – írja a Sky News.

A 25 emberből álló csapat egy irányított túrán vett részt a szigetország déli részén, amikor egy fal omlott le az egyik megállójuknál. Egy ember haláláról számoltak be a hatóságok, akik egy 200 fős mentőakciót indítottak a két, még jég alá szorult turista után. Egyelőre nem tudták igazolni az áldozatok nemzetiségét.

A keresést éjszakára szüneteltették, ugyanis a sötétben nem volt biztonságos az akció. A regionális rendőrség elmondása alapján viszont hétfő reggel folytatják az eltűntek utáni kutatást.

Jelentős vulkánkitörés volt Izlandon a közelmúltban

A baleset előtt pár nappal tört ki – nyolc hónapon belül hatodik alkalommal – az ország délnyugati Reykjanes-félszigetén található Sylingarfell vulkán. A kutatók arról számoltak be, hogy a szeizmikus aktivitások csak most kezdődtek igazán, és akár évszázadokig eltarthat, mire a tűzhányó megnyugszik.

Izland a bolygó egyik legaktívabb vulkanikus területe, ebből kifolyólag a helyiek fel vannak készülve az aktivitásra. A most 1,4 kilométer hosszúra becsült hasadékot okozó kitörés előtt márciusban is volt mozgás, ekkor Grindavíkot és a sziget egyik leglátványosabb helyszínét, a Kék Lagúnát is kiürítették. 2021-ben indult újra a geológiai rendszerek aktivitása, melyek kordában tartására a kutatók mesterséges gátakat építettek.