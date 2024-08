Élve szabadítottak ki egy tavaly októberben elrabolt izraeli túszt a Gázai övezetből

Az izraeli hadsereg kedden közölte, hogy kimentett egyet a Hamász október 7-i támadásában elrabolt több tucat ember közül – a Hamász ezen akciója robbantotta a jelenleg is tartó gázai háborút. A sikeres mentés ritka örömteli pillanatot jelentett az izraeliek számára a hónapok óta tartó háború közepette, de egyben újabb fájdalmas emlékeztető is volt arra, hogy túszok sokasága továbbra is fogságban van a nemzetközi erőfeszítések ellenére, amelyek egy olyan tűzszüneti megállapodás megkötésére irányulnak, amelynek értelmében szabadon engednék őket – írta meg az AP.

A hadsereg mindössze annyit közölt, hogy Qaid Farhan Alkadit „egy összetett művelet során mentették ki a Gázai övezet déli részén”.

Az 52 éves férfi az izraeli arab beduin kisebbséghez tartozik, és őrként dolgozott egy csomagolóüzemben a Magen Kibbutzban, amely egyike volt azoknak a mezőgazdasági közösségeknek, amelyeket október 7-én megtámadtak. Két felesége van, és 11 gyermek apja. Az izraeli 12-es csatorna bemutatta, amint Alkadi családtagjai a hír hallatán a kórházba sietnek, ahová a kiszabadított férfit szállították.

A Hamász vezette fegyveresek mintegy 250 embert raboltak el az október 7-i támadás során, amelyben csaknem 1200 ember, főként civilek haltak meg. Izrael megtorló offenzívája több mint 40 ezer palesztint ölt meg a helyi egészségügyi tisztviselők szerint, akik nem közölték, hogy hányan voltak ezek közül harcosok. A 2,3 millió gázai lakos 90 százalékát kitelepítették otthonából, és súlyos pusztítást végeztek az ostromlott területen.

Nem csitulnak a kedélyek

A Hamász még mindig mintegy 110 túszt tart fogva, akiknek körülbelül egyharmada feltehetően meghalt. A többiek nagy részét a tavaly novemberi tűzszünet idején Izrael által bebörtönzött palesztinokért cserébe engedték szabadon.

Izrael eddig összesen nyolc túszt mentett ki, a Hamász szerint azonban több túsz is meghalt az izraeli légicsapásokban és a sikertelen mentési kísérletekben. Az izraeli csapatok tévedésből megöltek három izraelit is, akik decemberben megszöktek a fogságból.

Az Egyesült Államok, Egyiptom és Katar hónapok óta próbál tárgyalásokat folytatni egy olyan megállapodásról, amelynek értelmében a megmaradt túszokat tartós tűzszünetért cserébe szabadon engednék. Ezek a tárgyalások a héten Egyiptomban folynak, de eddig semmi jele egy esetleges áttörésnek.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a túszok családjaitól és az izraeli közvélemény nagy részétől is heves bírálatokat kap amiatt, hogy még mindig nem jutott egyezségre a Hamásszal a túszok hazahozataláról.

A Hamász azt reméli, hogy a túszokért tartós tűzszünetet, az izraeli csapatok kivonását a Gázai övezetből és számos palesztin fogoly, köztük magas rangú fegyveresek szabadon bocsátását kaphatja cserébe.