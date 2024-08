Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint a Nyugat „kéreti magát”, és „a tűzzel játszik”, ha az Egyesült Államok fontolgatja, hogy feloldja Ukrajna nyugatról kapott, nagy hatótávolságú fegyverek használatára vonatkozó korlátozásokat – írta meg a Sky News.

Megvan a saját doktrínánk, beleértve a nukleáris fegyverek használatának álláspontját, amelyet egyébként most tisztázunk, és amelyet az amerikai tisztviselők nagyon jól ismernek. De ez egyszerűen freudi, tudja, a harmadik világháború azért rossz, mert nem akarjuk, hogy Európa szenvedjen

– mondta, hozzátéve, hogy „itt az egész amerikai mentalitás a gond, aki a világ másik oldalán ül, meg van győződve a biztonságáról, és meg van győződve arról is, hogy számára a piszkos munkát elvégzik, majd meghalnak – nemcsak az ukránok, hanem most már az európaiak is, mint kiderült”.

Lavrov szerint nagyon veszélyes, ha a nukleáris fegyverekkel megbízott vezetők „úgy játszanak a gyufával, mint a kisgyerekek”.

A Nyugat nem akarja elkerülni az eszkalációt. A Nyugat, ahogy mondani szokták, kéri azt

– fejezte be Szergej Lavrov.