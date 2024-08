Magyar Péter rövidesen szemtől szembe csaphat össze Orbán Viktorral

Orbán Viktor a tervek szerint szeptember 18-án ismereti Strasbourgban a magyar soros EU-tanácsi elnökség parlamenti programját. Az eseményen a Tisza Párt kétszer is felszólalhatna, így akár az első személyes vitára is sor kerülhet a magyar kormányfő és Magyar Péter között.

Orbán Viktor szeptember 18-án délelőtt ismertetheti a soros EU-tanácsi elnökség programját az Európai Parlament strasbourgi székhelyén. A felszólalást egy plenáris vita követné, amelyre Magyar Péter is meghívást kapott. Könnyen lehet, hogy rövidesen közvetlenül is megvívhatja szócsatáját a Tisza Párt elnöke és Orbán Viktor – számolt be róla a Szabad Európa.

A lap úgy tudja, hogy a hagyományok szerint a magyar kormányfőnek a soros elnökség elején, júliusban kellett volna bemutatnia a féléves programot az európai képviselők előtt. Az EP ekkor időhiányra hivatkozva hivatalosan szeptemberre halasztotta el az ismertetőt.

Amennyiben Orbán Viktor megjelenne az Európai Parlamentben, úgy a kialakult szokásoknak megfelelően elsőként szólalhatna fel még Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke előtt. A párbeszédet a frakcióvezetők és a pártcsoportok által kijelölt szónokok folytatnák, majd a második körben az európai parlamenti képviselők is bekapcsolódhatnak a vitába. A megbeszélés Orbán Viktor válaszával zárulna.

A tervek szerint a Tisza Párt az Európai Néppárt színeiben legalább kétszer szólalhatna fel, emellett orbán viktornak célozva kérdéseiket is feltehetik.

A lap parlamenti forrása úgy tudja, hogy Orbán Viktor valószínűleg ott lesz az eseményen, mivel a programismertető a júliusban elfogadott napirendtervezetben is benne van.

Korábban csak egy esetben tértek el a kialakult szokásoktól, amikor a rendkívüli spanyol parlamenti választások miatt Pedro Sánchez nem tudta megtartani a programismertetőt. Helyette decemberben egy értékelőt tartott a féléves elnöki időszakról.

Az EP legfőbb vezető testülete várhatóan szeptember 12-én hoz végleges döntést a magyar miniszterelnök meghívásáról. A portál szerint egy kevés kivételtől eltekintve a parlamenti frakciók többsége támogatja Orbán Viktor meghívását. A nagy pártok politikai hasznot is remélnek a magyar kormányfő jelenlététől, bízva abban, hogy Orbán Viktor egységbe tudja forrasztani a pártcsoportjukat.