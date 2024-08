Korábban Gordon Ramsey mellett dolgozó svéd séfet támadtak meg Londonban

A támadás hétfőn késő este történt egy londoni étterem közelében. A brit főváros rendőrsége szerint az étteremben tartózkodó vendégek megpróbálták megakadályozni a támadást, és a fesztiválon járőröző rendőrök egy eszméletlen, sérült férfira lettek figyelmesek. A rendőrök elsősegélyt nyújtottak, amíg a mentők ki nem érkeztek − írja a The Guardian.

Egy 31 éves newhami férfit szerda kora reggel letartóztattak gyilkossági kísérlet gyanújával. Őt továbbra is őrizetben tartják egy dél-londoni rendőrőrsön. A rendőrség közölte, hogy megkezdték a nyomozást a svéd séf, Mussie Imnetu támadója ellen, először megvizsgálják, aznap milyen útvonalat járt be, kora délutántól a támadás időpontjáig.

A dubaji The Arts Club honlapján található életrajza szerint Mussie Imnetu Eritreából származik, de Svédországban nőtt fel, majd Londonban és New Yorkban dolgozott. Mielőtt a dubaji klub főszakácsa lett, számos előkelő londoni étteremben dolgozott, többek között Gordon Ramsey mellett is.

Brian Howie főfelügyelő, a londoni rendőrség gyilkossági osztályának nyomozásvezetője elmondta: „Arra összpontosítunk, hogy mi történt Mussie-val. A támadás 23 óra 20 perc körül történt. A vendégek a helyszínen megpróbáltak segíteni a támadás megállításában. Beszélnünk kell a szemtanúkkal, és megkérni őket, jelentkezzenek a rendőrségen. Közzétesszük Mussie nevét és két fényképet − az egyik a támadás napján készült − abban a reményben, hogy ez felfrissíti a szemtanúk emlékezetét, és jelentkeznek a rendőrségen.”