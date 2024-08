Megszólalt az Európai Bizottság a magyarok által felvásárolni kívánt szupervonatgyárról, lépett a Ganz-Mávag

Brüsszel jóváhagyta a spanyol kormány vétóját a Talgo vonatgyár felvásárlásával kapcsolatban és időközben a Ganz-Mávag Europe Zrt. is elállt a vásárlástól, a magyar konzorcium így nem szerezheti meg a céget. A Ganz-Mávag egyértelművé tette, hogy a közeljövőben újra ajánlatot tesz majd a Taglóra, hiszen azt a jog lehetővé teszi.

Döntött a Ganz-Mávag Europe Zrt.: visszavonta a Talgo spanyol szupervonatgyártóra tett vételi ajánlatát, miután, ahogyan arról beszámoltunk, a spanyolok visszatartották, majd meg is vétózták a döntést.

Még pár hónappal ezelőtt számoltunk be arról, hogy a Ganz-Mávag Europe Zrt. ajánlatot tett a spanyol vonatgyár felvásárlására. Az üzletre viszont azóta sem került sor a vétó miatt. A spanyol El Periódico azt írja, a magyar konzorcium a döntést azután hozta meg, hogy a 45 százalékban magyar állami alap, 55 százalékban pedig magánbefektetők tulajdonában lévő társaság csütörtök délután igazgatósági ülést tartott Budapesten.

A spanyol lap arról ír, hogy a Ganz-Mávag egyértelművé tette – és ezt jogszerűen meg is teheti –, hogy továbbra is fenntartja a spanyol kormányzat elleni bírói offenzíváját, mivel a döntés nem felel meg az európai uniós jognak, amely magában foglalja a tőke szabad mozgását. Emiatt a következő hetekben megkezdik a vonatkozó lépéseket, hogy a jövőben újra ajánlatot tehessenek a Talgóra. A hivatalos közleményt a spanyol értékpapír- és tőzsdefelügyeleten (CNMV) is közzé kell tenni.

Kiderült, hogy miért vétóztak a spanyolok

Nemrég az is egyértelműen kiderült, hogy miért vétózták meg a spanyolok a vételt. Ezzel kapcsolatban nemrég az El País nevű lap számolt be arról, hogy az Európai Bizottság is ismertette véleményét a spanyolok vétójával kapcsolatban. A lap szerint Brüsszel közölte:

az uniós államok nem kötelesek az ilyen döntések előzetes bejelentésére, és azt is elárulták, hogy egyelőre senki sem kérte az ügy felülvizsgálatát.

Mint írták, a madridi kormány ettől függetlenül több kormányzati forrás szerint előzetes bejelentést tett korábban a lépésről, és a magyar cég hiába fenyegetőzött azzal, hogy a bizottságnál támadják meg a döntést, egyelőre sem tőlük, sem a magyar kormánytól nem érkezett be ezzel kapcsolatos panasz.

„Ez a döntés az állam előjoga, és a bizottságnak nem kell előzetesen jóváhagynia Spanyolország azon döntését, hogy megvétózza ezt a felvásárlást” – nyilatkozat az El Paísnak Francesca Dalboni, a pénzügyi stabilitásért és tőkepiaci unióért felelős bizottság szóvivője, majd hozzátette: épp ezért nem kívánnak további kommentárt fűzni az ügyhöz.

A szóvivő emlékeztetett arra is, hogy a szerződések lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy „biztonsági okokból korlátozzák az egységes piaci szabadságokat, így például a letelepedés és a tőkemozgás szabadságát”. Ez persze csak akkor lehetséges, ha ezek az intézkedések „indokoltak és arányosak a kitűzött céllal” – tette hozzá.

A spanyol lap megjegyezte: a bizottság szóvivője megkerülte azt a kérdést, hogy a spanyol határozat tartalmát, a spanyolok által felhozott indokokat értékelje, és pusztán arra szorítkozott, hogy jelezze: ez egy „magyar vállalatnak egy másik európai vállalatba történő befektetéséről szóló határozat”.