Megvan, kit jósol amerikai elnöknek a választások Nostradamusa

November 5-én elnökválasztást tartanak az Egyesült Államokban. A kampányidőszak már javában zajlik, és ilyenkor a szakértők és a közvéleménykutatók is óriási fordulatszámmal dolgoznak azon, hogy megjósolják melyik nagy párt jelöltje fog győztesen kijönni a versenyből. Természetesen senki sem lát a jövőbe, ezért holtbiztos módszer nincs arra vonatkozóan, hogy választ kapjunk a voksolás legfontosabb kérdésére, vagyis, hogy Donald Trump vagy Kamala Harris lesz-e a következő amerikai elnök.

Azonban van egy ember, aki eddig szinte minden alkalommal helyesen jelezte előre a győztest, méghozzá egy saját maga által kidolgozott módszerrel.

A választások Nostradamusaként emlegetett Allan Lichtman történész „jövendöléséhez” nem szükségesek sem közvéleménykutatások, sem demográfiai adatok és teljesen figyelmen kívül hagyhatjuk a csatatérállamokat is – vagyis azon államokat, ahol az elnöki verseny nem lefutott. Allan Lichtmannek csak 13 „kulcsa” van – ezek a kulcsok olyan állítások, amire igazzal, vagy hamissal lehet válaszolni. A 77 éves szakember kielemezte az amerikai történelem valamennyi elnökválasztását, megpróbálta megtalálni a közös pontokat egyes jelöltek sikerében és kudarcában. 13 ilyenre bukkant.

A törénész szerint a választást azért lehet egy egyszerű igaz-hamis ellenőrzőlistával megjövendölni, mert csak két párt van érdemben versenyben amerikában. Ebből adódóan

a szavazófülke magányában a választópolgárok valójában arról döntenek, hogy elégedettek a Fehér Házat aktuálisan birtokló politikai párt munkájával, az elnökválasztás semmi másról nem szól – állítja szakértő.

Hogyha igen, akkor kapnak még négy évet, vagyis a regnáló párt adhatja az elnököt, ha nem akkor pedig leváltják őket, és a másik oldal fogja adni a következő államfőt.

Íme a 13 kulcs a Fehér Házoz

A rendszer a következőképpen néz ki: ha az alábbi állítások közül öt vagy annál kevesebb hamis, akkor a hivatalban lévő párt jelöltje - vagyis Harris - várhatóan megnyeri a választást. Azonban, ha hat vagy annál több állítás hamis, akkor a kihívó jelölt - ez esetben Trump - fog nyerni. Tehát,

Donald Trump szempontjából az a jó, ha minél több állítás hamis, Kamala Harris helyzete pedig annál kedvezőbb minél több igaz állítást tud összegyűjteni.

Az 1. kulcs így szól: az utóbbi 2 választáson a hivatalban lévő párt mandátumnövekedést ért el az alsóházban. Ez az állítás akkor válik igazzá, ha a kormányzó párt az előző elnökválasztáson és a félidős választásokon együttesen nettó mandátumnövekedést ért el az amerikai képviselőházban. Ez az állítás egzakt módon eldönthető, hogy hamis. A jelenlegi elnököt adó Demokrata párt a 2020-as választáson 13 széket veszített az amerikai törvényhozás alsóházában, a 2022-es félidős választásokon pedig elveszített további kilencet. A kormányzó demokraták mérlege négy év alatt: -21 szék. Az első kulcs állítása hamis. Egy pont Trumpnak.

A 2. kulcs a következőképpen hangzik: a hivatalban lévő párt jelöltjének nincs kihívója saját pártjában. Az állítás akkor igaz, ha a Fehér Házat birtokló párt jelölőgyűlésén az egyik jelölt bezsebeli a delegáltak szavazatainak minimum kétharmadát. Ez a kulcs pedig nem is lehetne igazabb, Kamala Harris a Demokrata párt augusztusi elnökjelölő konvencióján a szavazatok 98 százalékát megszerezte. Ezzel Trump-Harris 1-1

A 3. kulcs akkor lett volna igaz, ha a hivatalban lévő elnök indul az újraválasztásért. Mivel az aktuális elnök ellen mindig nehezebb választást nyerni, ezért Joe Biden idítása a demokraták malmára hajthatta volna a vizet. A kulcs viszont már hamis, mert az elnök visszalépett a 2024-es kampánytól, miután a rossz vitaszereplése miatt a baloldali média és politikai szövetségesei kihátráltak mögüle. Trump-Harris 2-1

4. kulcs: nincs harmadik párt. Ez akkor igaz, ha csak a Republikánus és a Demokrata párt tud mérhető támogatottsággal rendelkező jelöltet állítani. Amennyiben egy harmadik jelölt is a versenyben van, az minden esetben a hivatalban lévő párt jelöltjének esélyeit csorbítja - legalábbis Lichtman szerinti. Robert F. Kennedy Jr. a múlt héten több kulcsfontosságú csatatérállamban is visszalépett Donald Trump javára,

a történész szerint ez azt jelenti, hogy Kennedy a visszalépéssel véletlenül alátett Trumpnak. Az állítás a múlt hét óta igaz. Trump-Harris 2-2

Gazdaság és elégedettség

Az 5. állítás így szól: a gazdaság rövidtávon erős. Ez a kulcs két különböző módon válhat hamissá. Az egyik, ha a gazdaság recesszióban van a választás évében, a másik, ha a lakosság döntő többsége úgy érzi, hogy a gazdaság recesszióban van. A BBC szerint az amerikai gazdaság lassul és a munkanélküliség lassan, de biztosan kúszik felfelé, azonban az ország jelenleg még nincs hivatalos recesszióban. Ennek ellenére egy májusi egy közvéleménykutatás arra jutott, hogy az amerikaiak 56 százaléka szerint a gazdaság küszködik. Kérdéses, hogy ez elegendő-e ahhoz, hogy a kulcs hamis legyen. Lichtman szerint nem,

a gazdaság stabil, vagy túl széles körben kelti a stabilitás látszatát. Az állítás igaz. Így egy pont jár Harrisnek. Trump-Harris 2-3

A 6-os kulcs szintén a gazdasághoz kapcsolódik: a gazdaság hosszútávon erős. Ez az állítás akkor igaz, ha az elnök négy éve alatt az egy főre jutó GDP növekedés legalább akkora volt, mint az azt megelőző 8 évben. A Biden-adminisztráció jócskán előzi ebben a korábbi éveket, a Világbank adatai szerint 2012-től 2020 végéig az átlagos növekedés 1,3 százalék volt, 2021-től és 2023-ig mért Biden-időszakban az átlag növekedés viszont elérte a 3 százalékot, így ez a kulcs is igaz. Újabb pont Harrisnek. Trump-Harris 2-4

A hetedik kulcs akkor igaz, ha a regnáló kormány végrehajtott valamilyen átfogó intézkedést, ami komoly hatással volt az ország gazdaságára, és az általános jólétre.

Érdekesség, hogy a történész meglátása szerint változásnak nem is feltétlenül kell minden szempontból pozitív hatást gyakorolnia az emberek életére. Ez egy véleményes kulcs, de Lichtman szerint Joe Biden és a demokraták Build Back Better elnevezésű, elsősorban szociális ellátórendszert érintő intézkedéscsomagja ilyen, valamint a 2022-es inflációcsökkentést célzó gazdasági intézkedésük is. Az állítás igaz. Az állás 5-2 Harris javára.

8. kulcs: nincsenek jelentős zavargások az országban. Az állítás akkor válik hamissá, ha az Egyesült Államok több államában is tartósak a zavargások és polgári engedetlenség. A palesztinpárti diáktüntetésekben benne volt a potenciál, hogy kiszélesedjenek, azonban az amerikai társadalom végül nem vitte a diákok ügyét az utcára. Ez a kulcs tehát igaz. Trump-Harris 2-6

Véleményes kulcsok

Az utolsó öt kulcsot a korábbiaknál is nagyobb kihívás pontosan odaítélni az egyik, vagy a másik félnek. Például a kilences kulcs akkor igaz, ha a regnáló elnök nem volt érintett olyan botrányban, amelynek megtörténtét mindkét párt elismerte. Habár Biden elnököt a képviselőházi republikánusok egy alkalommal megpróbálták impeachment-eljárással eltávolítani, a felállított vizsgállóbizottság nem tudta bizonyítani, hogy fiával, Hunter Bidennel érintettek lennének korrupciós ügyekben, illetve, hogy Ukrajna főügyészét Joe Biden utasítására váltották le. Mivel a demokraták szerint mindkét vád hazugság, így a kulcs igaz. Trump-Harris 2-7, ezzel Kamala Harris egy kulcsra van a Fehér Háztól!

A 10. állítás a következő: A hivatalban lévő elnök nem vallott külpolitikai vagy katonai kudarcot. Lichtman szerint komoly külpolitikai kudarc, hogy Joe Biden nem tudott békét teremteni a palesztin-izraeli konfliktusban. Ezért ez az állítás hamis, szépít Trump. (Azonban ez a kulcs hamarosan megfordulhat, ugyanis az amerikaiak által javasolt fegyverszünet már terítéken van, és Izrael elfogadta.) A 11. kulcs teljesüléséhez pedig az kell, hogy a hivatalban lévő párt külpolitikai vagy katonai sikert érjen el. Joe Bidenék azonban nem értek el jelentős külpolitikai vagy katonai sikert a történész szerint. Újabb pont Trumpnak, az állás így 4-7, Harris javára, amit már nem lehet behozni.

Az ismét csak vitatható 12. kulcs pedig így szól: a hivatalban lévő elnök pártjának jelöltje karizmatikus. Lichtman úgy definiálja a karizmatikus jelöltet, mint aki rendkívül meggyőző vagy dinamikus személyiséggel rendelkezik, amivel a párt bázisán kívüli szavazókat is bevonzza. A történész szerint az új demokrata jelölt nem ilyen, az állítás hamis. Ezzel

Trump-Harris 5-7.

A mindent eldöntő állítás pedig így szól: a kihívó párt elnökjelöltje nem karizmatikus. Licthman szerint annak ellenére, hogy Donald Trump rendkívüli szónoki képességekkel rendelkezik, az ő értelmezésében nem karizmatikus. A kihívó párt jelöltje nem tud bevonzani olyan csoportokat akik alapvetően nem szavaznának (ez esetben) a republikánusokra. A történész szerint Trumpnak egy jól körülhatárolható tárbora van, és azon kívül nehezen vonz be új szavazókat. Az állítás igaz, és ezzel

Az utolsó pont Kamala Harrisé, ezzel a végeredmény: Trump-Harris 5-8. Az elnök a történész jelenlegi álláspontja szerint Kamala Harris lesz.

Így áll most a híres jövendölési metódus. Persze, nyilvánvaló kritika lehet a rendszerrel kapcsolatban, hogy bizonyos kulcsok szubjektív értelmezés tárgyát képezhetik. Amennyiben ön nem ért egyet Lichtman érveivel, akkor ezen a weboldalon a történész rendszerét felhasználva, saját meglátásaival újraszámolhatja.

20-ból 19 (és felet) sikerült a kulcsokkal megjósolni

Természetesen Lichtman sem tévedhetetlen, annak ellenére, hogy a média gyakran úgy hivatkozik rá, mint aki eddig minden egyes választást pontosan megjósolt, azt azért meg kell említeni, hogy a 2000-es elnökválasztást nem jól tippelte meg. Állítása szerint sikerült volna, ha az amerikai politikai rendszer úgy működne, hogy a legtöbb szavazatot bezsebelő jelöltöt választanák elnökké.

Az Egyesült Államokban azonban nem közvetlenül zajlik az államfőválasztás, hanem közvetetten, úgynevezett elektorok segítségével. Lichtman ezzel magyarázza, hogy Módszere 2000-ben csődöt mondott

24 évvel ezelőtt a demokrata Al Gore hiába szerzett közel 500 ezerrel több szavazatot a republikánus George W. Bushnál, az ifjabb Bush több elektori mandátumot zsebelt be, mint az eltökélt környezetvédő Gore, így végül az elektori kollégium őt választotta elnökké.

Hozzá kell tenni zárójelben, hogy újraszámlálás és botrányok után. Ugyanis Florida állam idősotthonaiban rengeteg nyugdíjas szavazatát tévesen érvénytelennek ítélték. A szavazógépekben felgyűlt kosz miatt az idősek nem tudták megfelelő erővel benyomni a szavazólapként funkcionáló lyukkártyákat, ezért az számlálóautomaták sokukét nem érzékelték leadott szavazatként. Gore kézi újraszámlálást kezdeményezett, de végül így sem sikerült ,megfordítania a versenyt Floridában, így az állam elektorai Bushra voksoltak.

A 2000-es elnökválasztás azóta is az amerikai történelem legszorosabbja, a baloldalon sokan a mai napig vitatják, hogy legitim volt. Ezért talán ennyi engedményt adhatunk Lichtmannek, már csak azért is mert a félrejövendölt választásból levonta a tanulságokat és átalakította a rendszert, annak érdekében, hogy az már tükrözze az elektori kollégium által okozott szavazattorzulást.

Jelek szerint a reform annyira jól sikerült, hogy 2016-ban már pontosan képes volt megjósolni egy ennél is meglepőbb választást.

A forgatókönyv ismét csak ugyanaz volt. A demokrata Hillary Clinton egy közvetlen választáson szintén elnök lehetett volna. A korábbi elnök, Bill Clinton feleségére közel 3 millióval többen adták szavaztak, mint republikánus kihívójára Donald Trumpra, azonban utóbbi több elektort gyűjtött. 2016-ban Lichtman elektori rendszerhez igazított 13 kulcsos módszere nagyon komolyan átment a vizsgán. A legtöbb közvéleménykutatás, a legnevesebb újságok és szakértők ugyanis azt harsogták, hogy a jobboldali ingatlanmágnás egyszerűen nem nyerhet.

Lichtman viszont saját rendszerét alapul véve azon az állásponton volt, hogy az TRump győzni fog, és igaza lett.

A történész minden héten bejelentkezik a YouTube csatornáján, hogy megossza a követőivel, hogy a jelenlegi választáson per pillanat ki az esélyesebb. Amióta Joe Biden lemondott a jelöltségről, Lichtman következetesen Kamala Harrist jósolta az elnöki székbe, azonban mivel még sok kulcs véleményes, és potenciálisan átfordulhat ezért sok minden változhat. Ennek ellenére Lichtman már az elkövetkezendő napokban megosztja majd a nyilvánossággal saját jóslatát.

(Borítókép: Donald Trump és Kamala Harris. Fotó: Michael M. Santiago, Andrew Harnik / Getty Images)