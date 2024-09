Földrengés volt Románia és Szerbia határának közelében, a 3,1-es erősségű földmozgást a lakosság is észlelhette – közölte a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium az MTI-vel

A közlemény alapján szombaton helyi idő szerint 21 óra 18 perckor 3,1 magnitúdójú földrengés keletkezett Románia és Szerbia határának közelében, Magyarország déli határától mintegy ötven kilométerre.

Az epicentrum közelében a lakosság esetlegesen érezhette a földmozgást, de egyelőre nem érkezett bejelentés.

Nemrég Pécs térségében számoltunk be hasonló esetről, akkor csak 2,2-es erősségű volt a földmozgás. Előtte pedig Horvátországban is földrengés volt, amit Magyarországon is érezni lehetett. A földrengés epicentruma Kapronca közelében, körülbelül 15 kilométerre volt a magyar határtól.