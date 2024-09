„Ding-dong, a boszorkány halott” – ilyen kegyetlen gyászjelentést még nem látott a világ

A 65 éves Florence Harrelson még februárban halt meg, de a róla szóló gyászjelentést csak a napokban jelent meg a Kennebec Journal and Morning Sentinel című lapban. A megemlékezés szövegét a nő lánya, Christina Novak készítette, aki nemrég értesült a halálhírről. A nő már 10 éve nem beszélt az édesanyjával, és nem ápoltak túl jó kapcsolatot – írja a Bangor Daily News.

Novak hagyományos gyászjelentést kezdett írni, de folyamatosan arra eszmélt, hogy írása szarkazmusba torkollik, vagy olyan sérelmeken rágódik, amelyeket anyja családtagjai ellen követett el. A nő úgy döntött, hogy sajátos nekrológot készít, majd 86 dollárt fizetett a megjelenésért. Hozzátette, hogy az „ezt követő szórakozás megfizethetetlen volt”.

A gyászjelentést ráadásul az Óz, a csodák csodája című filmből ismert „A boszorkány halott” című dallal osztotta meg a Facebookon, így gyorsan elterjedt a közösségi médiában is.

Christina Novak az alábbi szöveggel emlékezett meg édesanyjáról:

Florence nem akarta, hogy egy gyászjelentésből bárki, beleértve a családját is, megtudja, hogy meghalt. Ennek oka, hogy még halálában is azt akarta, hogy azok, akiket terrorizált, továbbra is félelemben éljenek. Tehát ez nem annyira gyászjelentés, hanem inkább közszolgálati közlemény.