Joe Biden: Benjamin Netanjahu nem tesz eleget a gázai túszok ügyében

Az amerikai elnök és Kamala Harris alelnök találkozott tárgyalókkal, hogy kidolgozzanak egy javaslatot, miközben Izraelben hétfőn tüntettek a hat túsz hétvégi gázai halála miatt.

Joe Biden szerint az Egyesült Államok nem adja fel, és „a lehető legkeményebben nyomást fogunk gyakorolni” a megállapodásra, de azt is hozzátette, hogy az izraeli elnök nem tesz eleget a tűzszünetért – írja a BBC.

Az amerikai kritika a szombati események után érkezett, amikor a gázai övezetben megtalálták izraeli katonák hat túsz holttestét. Haláluk széles körű tiltakozást váltott ki a zsidó államban, és kormányellenes tiltakozásokban csúcsosodott.

A Washington Post szerint a hat túsz meggyilkolása miatt amerikai tisztségviselők is siettetik a megegyezést. „Erről nem lehet tovább tárgyalni. Ezt a folyamatot valamikor be kell fejezni” − mondta a lapnak egy magas rangú tisztviselő. „Ez kisiklatja a megállapodást? Nem. Ha valamit, akkor csak még sürgetőbbé teszi ezt a zárószakaszt, amelyben már eddig is benne voltunk” − tették hozzá.

Az Egyesült Államok, Katar és Egyiptom hónapok óta próbálnak olyan megállapodást elérni, amely magában foglalja a gázai tűzszünetet és a Hamász által fogva tartott többi túsz szabadon bocsátását.

Az amerikai kormány bírálta a Hamászt, amiért nem egyezett bele a megállapodásba, bár amerikai külügyi tisztviselők Benjamin Netanjahut is azzal vádolták, hogy olyan követelésekkel állt elő, amelyek nem tették lehetővé a megállapodást.

A háború a gázai övezetben azt követően kezdődött, hogy a Hamász áttörte a gázai határt, október 7-én 1200 izraelit ölt meg és 251-et elrabolt. Izrael azóta több mint 40 000 palesztint ölt meg megtorló támadásokban a Hamász által vezetett gázai egészségügyi minisztérium szerint.

A háborúra adott amerikai válaszlépések hatással voltak az amerikai kormányra és a demokraták elnökjelöltjére, Kamala Harris-re. A párt palesztinbarát frakciói tűzszünetet sürgetnek. Donald Trump Kamala Harrist és Joe Bident hibáztatta a szombati eseményekért, amiért nem sikerült megállapodást kötni.