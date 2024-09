Az ukrán légvédelmi rendszerek több mint 10 cirkálórakétát és egy tucatnyi ballisztikus rakétát semmisítettek meg Kijev felett. Hivatalos információk szerint két ember megsérült, kigyulladtak a gépkocsik és károk keletkeztek néhány épületben is.

Szeptember 2-án hajnalban az oroszok kombinált támadást indítottak Kijev ellen. A csapásra egy nappal azután került sor, hogy egy jelentős dróntámadás érte Oroszországot.

Több mint 10 cirkálórakétát, tucatnyi ballisztikus rakétát és egy támadódrónt vetettek be – jelentette be a Kijev Városi Katonai Igazgatósága, melynek közleményét az Ukrajinszka Pravda osztotta meg.

A cirkálórakétákat (amelyek feltehetőleg X–101-es rakéták voltak) minden bizonnyal hajnali 3 óra körül indították Tu–95MS stratégiai bombázókról az orosz Szaratov régiójából.

A rakéták bonyolult manővereket követően, dél felől közelítették meg Kijevet.

A cirkálórakéták fővároshoz való közeledésével egyidejűleg az oroszok KN–24/Iszkander-M ballisztikus rakétákat lőttek Kijevre és annak külvárosaira.

A rakétacsapás következtében a városban a Holoszijevszkij, Szvjatosinszkij, Dnyiprovszkij és Sevcsenkivszkij kerületekben hullottak le törmelékek. Gépkocsik gyulladtak ki és károk keletkeztek a nem lakáscélú épületekben is. A katasztrófavédelmi egységek a helyszínen dolgoznak

– mondta Szerhij Popko, a Kijev Városi Katonai Igazgatóság vezetője.

A jelenlegi információk szerint két ember megsérült, Szvjatosinszkij kerületben 4 autó, egy kétszintes, nem lakás célú épület is, valamint a Szvjatoscsin metróállomás közelében lévő kioszkok is kigyulladtak és a metróállomás épületének ablakai is megrongálódtak. Az állomás ettől függetlenül nyitva maradt.

A Holosivszkij kerületben egy kazánház megrongálódott, a Sevcsenkivszkij kerületben pedig egy vállalkozás területén tűz ütött ki.

A Szumi területen is rakéták csapódtak be

A Szumi terület nemzeti rendőrségének kommunikációs osztályának információi szerint Szumi városára mért orosz rakétacsapás következtében tizenhárom ember sérült meg, köztük négy gyermek. Egy oktatási intézmény és legalább öt lakóház is megrongálódott. A tájékoztatás szerint minden érintett szolgálat a helyszínen dolgozik. A megrongálódott épületek lakói megkapják a szükséges segítséget.

Az országos rendőrség hozzátette, hogy a nyomozók dokumentálják a károkat és bizonyítékokat gyűjtenek az Oroszország által elkövetett háborús bűncselekményre vonatkozóan. Hozzátették, Ukrajna Büntetőtörvénykönyvének 438. cikkelye, a háborús törvények és szokások megsértése alapján büntetőeljárást indítottak.

Az orosz–ukrán háború fejleményeit hétfőn is percről percre követjük ebben a cikkünkben.