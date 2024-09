Legalább 10 áldozata van a La Manche-on történt balesetnek, amely során egy illegális bevándorlókat szállító csempészhajó felborult. A francia hatóságok arról számoltak be, hogy a kedden 11:30-kor történt katasztrófa során több mint 50 embert mentettek ki a vízből.

A szerencsétlenség nagyjából 45 kilométerre Calais-tól délnyugatra, Boulogne-sur-Mer partjainál történt. A mentés után több bevándorlónak sürgős orvosi ellátásra volt szüksége, amelyhez egy ideiglenes központot is felállítottak.

Több francia médium is arról számolt be, hogy akár 100 ember is a habok alá süllyedhetett, a 10 halott mellett pedig sokan kritikus állapotban vannak. A francia tengeri közigazgatás helyi szóvivője arról számolt be, hogy a túlélőket még mindig helikopterekkel és hajókkal keresik.

A Sky News arról írt, hogy szintén kedden egy szintén illegális bevándorlókkal teli mentőcsónak ért partot Doverben, azonban értesüléseik szerint a hajón utazók nem voltak a baleset részesei.