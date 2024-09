Májusban Mahmud Ahmadinedzsád, volt iráni elnök Magyarországon járt, akkori hírek szerint azért, hogy előadást tartson a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Már akkor sokan azt gondolták, hogy az út valódi célja egy fedett találkozó volt, most azonban a témára rálátó források ezt meg is erősítették.

Az iráni sajtóból derült ki májusban, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának, Deli Gergelynek az invitálására tartott előadást az NKE-n Mahmúd Ahmadinezsád volt iráni elnök. A meghívás a „közös értékek a globális környezetben” témáról szóló tudományos találkozóra érkezhetett.

Az Index akkor egy, a diplomácia világára rálátó forrása alapján megírta, hogy a volt iráni elnök váratlan budapesti látogatása egy harmadik fél által szervezett találkozó is lehet, ahol informálisan egyeztethet a közel-keleti háborús helyzetről és annak békés rendezéséről, a további eszkaláció megelőzéséről.

A május 6-án este Budapestre érkezett, és az RTL híre szerint államfőknek járó fogadtatásban részesülő, rendőri felvezetéssel, golyóálló kocsival közlekedő Ahmadinezsád fogadásának estéjén, május 6-án éjjel már lebonyolított egy informális megbeszélést, amely szokatlanul sokáig, hajnali két óráig tartott − tudta meg a hvg360.

A lap szerint a körülményekből tudható volt, hogy az egykori iráni elnöknek a kormányzat által amúgy is kiemelt figyelemmel kísért NKE-n tett látogatásáról biztosan tudtak a magyar titkosszolgálatok, így az Orbán-kormány is. A témára rálátó és a kormányzati szerepvállalást is ismerő forrásaik szerint

az Orbán-kormány egyes tagjai valóban tudtak mindenről, még a késő esti titkos találkozóról is, de azon a kormány egyik – sem miniszteri, sem államtitkári rangú – tagja sem vett részt.

A hvg360 diplomáciai forrásai egyetlen lehetséges magyarázatát találták a történtekre, mégpedig azt, hogy a legfelsőbb izraeli körökben tudtak a látogatásról, és valamiért jóváhagyták azt, netán ők maguk is valamilyen szinten szerepet játszottak benne. Ennek csak az izraeli nagykövetség hivatalos, Ahmadinezsád útját elítélő közleménye mond ellent, de ez lehet terelés is. Ugyanakkor, mivel Ahmadinezsád egy olyan országba látogatott el, amelyről köztudott, hogy Európában Izrael egyik legerősebb szövetségese, Irán jóváhagyása is kellett a látogatáshoz.