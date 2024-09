Titokzatos orosz cég, amely nagyobb profitot termelt, mint a Lukoil – jött, kaszált és eltűnt

Rubelben 3,7 billió, dollárban 40,4 milliárd, forintban pedig 14,3 billió. Gigantikus összeg. Ekkora árbevételt ért el tavaly egy orosz cég, egy bizonyos Banknota, azaz Bankjegy nevű Kft., amellyel olyan „kis- és középvállalkozásokat” körözött le, mint például az elmúlt hetekben a magyar híradásokban is kiemelt helyet kapó Lukoil, vagy a háború kitörése után nagy visszhanggal kivonuló Sberbank. Csak összehasonlításul, Magyarország legnagyobb árbevételével rendelkező vállalata, a Mol Zrt. például tavaly 25 milliárd dolláros teljes árbevételt regisztrált.

Bank vagy sem?

Ehhez képest tehát igencsak meglepő, hogy jön egy cég a semmiből és első évében akkora árbevételt tud felmutatni, amely a teljes orosz állam bevételének 8,5 százalékát teszi ki. Az ügynek az RTVI orosz nyelvű oknyomozó portál ment utána.

A Banknota tavaly került be az orosz hatósági adatbázisokba, akkor regisztrálták a céget, de fizikai megjelenésükre egészen az idei év első napjáig várni kellett. Akkor került fel egy aprócska üzlethelyiség fölé a cég névtáblája egy moszkvai plázában. Ennek helyén azóta – bár a névtáblát megtartották – egy kertészeti felszereléseket áruló bolt üzemel. Néhány nappal később a cég honlapja is elindult, ám ezt gyorsan le is törölték.

Az archívumból sikerült még annyit kinyerni, hogy a cég jelzáloghitelekkel, autókölcsönökkel és vállalati hitelekkel is foglalkozott.

Ahogyan a cég igazgatósági elnöke, Dmitrij Frolov fogalmazott köszöntőjében: diákoktól vállalkozókig bárki pénzügyeivel szívesen foglalkoznak. Idén februárban a cég aztán több álláshirdetést is feladott, kerestek embereket például a volgográdi fiókjukba is. Érdekesség, de míg a cég neve Banknota, azaz Bankjegy volt hivatalosan, addig a honlapon magukat különírva Bank Nota-ként hirdették, amely alapján a laikusoknak úgy tűnhetett, hogy egy bankról van szó. Igen ám, de az orosz törvények szigorúan szabályozzák, kik hívhatják magukat banknak, többek között olyan hitelintézetek, amelyeket az orosz központi bank is regisztrált. Az RTVI ilyen dokumentumot nem talált, azaz feltehetően a jegybanknak nem volt rálátása a Banknota működésére.

Irtózatos pénzmozgás a semmiből

Ennek ellenére a céget más állami regiszterekbe bejegyezték, így ennek megfelelően pénzügyi beszámolót is közzétettek első, 2023-as évükről. Ebben jöttek aztán csak az igazi meglepetések. A cégnek ugyanis állításuk szerint elképesztő, 3,7 billió rubeles árbevétele volt. Ez óriási összeg, az orosz hitelpiac ötödét teszi ki, de ekkora bevételt még gigacégek sem tudnak felmutatni. Hogy honnan jött ez a bődületesen sok pénz, arról nem sokat tudni, mint ahogyan az alapító, tulajdonos és egyedül a céggel összeköthető személyről, Dmitrij Frolovról is csak nagyon keveset. A moszkvai férfi 1975-ben született, többször is ült börtönben kisebb lopások miatt. Frolov és a cég székhelye is egy külvárosi pincében volt bejegyezve.

A hivatalos adatok szerint 2023 júniusában alakult a cég, Frolov még négy másikat is alapított néhány nap eltéréssel, vagy valakik alapították az ő nevével.

Frolov ugyanis az oknyomozók tudomása szerint ekkoriban ismét börtönben ült: még 2022-ben ítélték kétévnyi börtönbüntetésre egy újabb lopás miatt. Bátyja elmondása szerint csak augusztusban szabadult, azaz hetekkel a regisztrációk után. A férfi azt sem akarta megmondani, testvére hol lehet – feltételezhetően ismét börtönben –, de kétségbe vonta, hogy köze lenne bármilyen cégalapításhoz. Véleménye szerint ehhez Frolovnak nem volt elég sütnivalója, sokkal inkább csak eladhatta a nevét és aláírását valakiknek egy kisebb részesedésért, de azt sem tudta, mibe keveredik.

Nyomoz az adóhatóság

Frolov után egyébként már az orosz adóhatóság is érdeklődik, de az ügyben nem ő az egyetlen érintett. A Banknota többször is egy bizonyos Danila Romanovot adott meg kontaktszemélyként, igaz, már ő sem elérhető sem a telefonszámán, sem pedig e-mailben. Danila Romanov az RTVI nyomozása szerint egy 23 éves nő és 2018-ban a belügyminisztérium kerestette, miután megszökött egy nevelőintézetből.

Romanov már korábban is alapított kétes hátterű pénzügyi vállalkozást, amelynek tőkéjét 150 millió rubelben határozták meg, ám mivel nem adtak be pénzügyi beszámolót és adatot sem szolgáltattak az adóhatóság részére, 2023 decemberében törölték a cégjegyzékből a vállalkozást. A férfit még tavaly letartóztatták más ügyben és 2023 márciusában házi őrizetre ítélték, ám onnan később megszökött, azóta is bujkál.

Mi állhat a háttérben?

A kérdés jogos, csak válaszok nincsenek rá. Az RTVI-nek nyilatkozó jogászok szerint nagyon gyanús pénzmozgások állnak a Banknota mögött, már csak amiatt is, mert a 2023-ban alapított cég beszámolójában 2021-es és 2022-es bevételek is szerepelnek. A jogászok szerint ezek egyértelműen hamisak lehetnek. Mint ahogy a 3,7 billió rubeles bevétel, illetve az ehhez társuló 3,3 billió rubeles tiszta profit is mesébe illő. Túlságosan is.

„Ekkora összegeket a semmiből lehetetlen komolyan venni” – mondta a lapnak Anasztazia Budkova, egy pénzügyi cég vezérigazgatója. Egy másik vállalat vezetője, Irina Egerova szerint kizárt, hogy a Banknota hitelezésből ekkora bevételt ért el, inkább valamilyen más pénzmozgás történhetett a háttérben. De az sem kizárt, hogy uzsoracégről van szó, hiszen hirdetéseikben is utaltak rá, hogy várják azok jelentkezését, akiket a bankok egyébként elutasítanak és nem adnak nekik hiteleket. Viszont ebből sem folyhatott be ilyen irtózatos összeg a céghez, hiszen a piac is jóval kisebb.

Fehéroroszországba vezetnek a szálak

A Banknota egyébként 2023 decemberében az orosz adóhatóságnak küldött levelében arról tájékoztatott, hogy alapított egy fehéroroszországi fiókot is. A nyomozók szerint feltehetően ide próbálhattak meg átcsatornázni pénzeket, bár a belarusz cégjegyzékben nem szerepelt ilyen alapításról dokumentum.

Ugyanakkor az RTVI-nek a minszki hatóságtól úgy reagáltak, hogy az ügyben nem adhatnak felvilágosítást, adótitokra hivatkozva.

Ha volt is bármilyen pénz, amit a Banknota Minszkbe csatornázott, az már valószínűleg eltűnt onnan is és külföldre irányították más fedőcégekbe. A Banknota időközben úgy, ahogy jött, idén augusztusban gyakorlatilag teljesen megszűnt létezni, nyom nélkül tűnt el. Az orosz hatóság mindenesetre zárolta a cég számláit, miután 315 millió rubelnyi áfa hátralékot halmoztak fel. Jelenleg mind az adóhatóság, mind a moszkvai rendőrség nyomozást folytat az ügyben.

Nemcsak Oroszországban, hanem itthon is találni egyébként hasonló, rejtélyes üzleti ügyet. Az Index is beszámolt egy furcsa esetről a napokban.

(Borítókép: Az orosz jegybank épülete 2023-ban. Fotó: Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images)