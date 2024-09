Kínának kémkedett New York állam kormányzójának kabinetfőnöke

New York állam kormányának egyik fő munkatársa titokban segített a kínai kormánynak abban, hogy hozzáférjen a Covid-19-cel kapcsolatos hivatalos anyagokhoz, miközben az amerikai vádirat szerint Peking titkos ügynökeként dolgozott.

A kémkedéssel vádolt Linda Sun mintegy 14 év alatt folyamatosan lépett előre a ranglétrán, hogy a kormányzó kabinetfőnök-helyettese legyen – írja a BBC.

A szövetségi ügyészek szerint azonban a 41 éves nő arra használta a pozícióját, hogy segítse Kínát, többek között azzal, hogy megakadályozta a tajvani diplomatákat abban, hogy kapcsolatba lépjenek a kínai kormánnyal.

Cserébe Kína Sunt és férjét több millió dolláros kenőpénzekkel fizette le, melyből egy 4,1 millió dolláros házat vásároltak New Yorkban, és rendszeresen sózott kacsát szállítottak nekik házhoz. A kenőpénzekből a kém a Hawaii-szigeteken is vett egy házat 2,1 millió dollárért, valamint egy luxusautóra is telt nekik, egy Ferrari Roma sportkocsira.

Mindenhez volt hozzáférése

A pár kedden a Brooklyni bíróságon ártatlannak vallotta magát, annak ellenére, hogy azzal vádolták, hogy Kínában született amerikai honosított állampolgárként eltitkolta, hogy a kínai kormány utasításait hajtotta végre az Egyesült Államokban.

Linda Sun többek között abban is részt vett, hogy megnehezítse Tajvan kapcsolatfelvételét az Egyesült Államokkal. Már 2016-ban is értesítette a kínai konzulátust, ha sikerült megakadályozni tajvani politikusokat abban, hogy Amerikával tárgyaljanak. 2019-ben pedig, amikor Tajvan elnöke az Egyesült Államokba utazott, egy Kína-párti tiltakozáshoz is csatlakozott.

A kínaiakkal még arról is egyeztetett, hogy holdújévkor milyen tartalom legyen a kormányzó által szerkesztett anyagon, melyre válaszul azt kapta Pekingből, hogy ünnepi kívánságok szerepeljenek rajta, semmi politikai tartalom. 2023-ban, miközben a New York-i munkaügyi minisztériumban dolgozott, Linda Sun megszerezte a hivatalos holdújévi kiáltványt Kathy Hochul kormányzótól, és bemutatta egy kínai tisztviselőnek, pedig erre nem volt engedélye.

Ezek mellett hamis meghívókat is készített kínai politikusoknak, hogy utazzanak az Egyesült Államokba, és egy engedély nélküli foglalkoztatási levelet írt, hogy honfitársát felvegye a New York-i kormányzó ázsiai-amerikai tanácsadó testületébe.

A sózott kacsa házhoz szállítása buktatta le őket

Az ügyészek állítása szerint jelentős gazdasági és pénzügyi támogatást kapott Pekingtől, melyek tartalmazták az összes kínai utazási költségüket, a legjobb koncertekre, sporteseményekre kaptak jegyeket, Kínában munkát adtak Sun unokatestvérének, valamint Nanking stílusú sózott kacsát készítettek nekik.

Kedden reggel szövetségi ügynökök hatoltak be a házaspár Long Island-i otthonába, és 10 rendbeli bűncselekmény miatt őrizetbe vették őket. A bíró óvadék ellenében elengedte a párt, három amerikai államra korlátozva utazásukat, és arra utasította Linda Sunt, hogy ne lépjen kapcsolatba a kínai konzulátussal.