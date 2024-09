Egy ukrán politikus elárulta, mi az, ami végképp elképzelhetetlen Zelenszkij esetében

Legkevesebb hat civil megsérült Lvivben kedd éjszaka, az Ukrajna elleni orosz támadásban – jelentette Andrij Szadovij lvvi polgármester.

A The Kyiv Independent információi szerint több robbanás is hallatszott a városban az országos légiriadó alatt. A sebesültek között van egy 10 éves fiú is – tette hozzá Szadovij.

A központi pályaudvar közelében több épület kigyulladt a rakétatámadást követően. A légierő korábban figyelmeztetett drón- és rakétatámadások veszélyére Ukrajna több régiójában, köztük Lviv megyében.