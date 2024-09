Annyira felbőszített egy amerikai férfit óvadék iránti kérelmének elutasítása, hogy rávetette magát a bíróra, leterítette és ütlegelni kezdte. Az eset még januárban járta be a sajtót, a férfinak azonban a napokban kell bíróság elé állnia, kedden kiválasztották az esküdteket a tárgyalásához.

Bíróság elé áll a férfi, aki egy asztalon átugorva rátámadt az óvadék iránti kérelmét elutasító bíróra egy Las Vegas-i tárgyalóteremben. Az elkövető, Deobra Redden tárgyalásához kedden választották ki az esküdteket, a férfinak kilenc vádponttal kell szembenéznie.

A 31 éves Deobra Reddennek több ügy miatt is felelnie kell, köztük Mary Kay Holthus bírónő megtámadása miatt, védett személy elleni súlyos testi sértésért, valamint 60 éves vagy annál idősebb áldozat ellen elkövetett gyilkossági kísérlet miatt – idézi a Clark megyei nyilvántartást az ABC News.

Ahogyan arról az Index is beszámolt még januárban, egy nevadai bíró épp az ítéletet olvasta fel a tárgyalóteremben, amikor a vádlott, akinek az óvadék iránti kérelmét elutasította, a levegőbe ugrott, és rávetette magát. A Fox News egy látványos videót is közölt az esetről, amin jól kivehető, hogy legalább négy ember próbálja legyűrni az agresszív férfit, aki többször meg is ütötte a bírót.

A támadás idején Holthus éppen arra készült, hogy kihirdesse Redden ítéletét a testi sértés kísérlete ügyében.

A falba verte a fejét, és a haját is kitépte

A bíró a letartóztatási jegyzőkönyvben azt állította, hogy Redden a fejét a falba verte, és kitépte a hajának egy részét is. Ráadásul a jelentés szerint két, az eset megfékezéséhez riasztott rendőrbírót rossz tárgyalóterembe küldtek, így még tovább tartott a támadás.

A Good Morning America című műsornak adott januári interjújában Michael Lasso, az akkor 27 éves jogtanácsos, aki közbelépett, hogy segítsen Holthusnak, azt mondta, hogy akkor a helyszínen egyszerűen sokkot kapott, és úgy érezte, azonnal reagálnia kell.

Az augusztusi vádemelési eljárásban Redden ártatlannak vallotta magát elmebetegségre hivatkozva, és azzal érvelt, hogy paranoid skizofréniában szenved, továbbá hogy „téveszmés állapotban” volt, amikor megtámadta a bírót. Ügyvédje, Carl Arnold a meghallgatáson azt állította, hogy ügyfele a meghallgatás napjáig egyáltalán nem szedett gyógyszert, ezért mehetett el az esze, és ezért nem volt ura a tettének.

Reddent három korábbi bűncselekményért is elítélték, és jelenleg is börtönbüntetését tölti testi sértés kísérlete miatt, amely a januári meghallgatáshoz vezetett.