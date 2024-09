Csupán egyetlen lehetőség van az ukrajnai háború befejezésére – véli az amerikai szakértő

A Nyugat nem tudja megváltoztatni Putyin álláspontját Ukrajnával kapcsolatban – írja Peter Schroeder, a Centre for a New American Security vezető munkatársa és korábbi CIA-elemző a Foreign Affairs című lapban megjelent cikkében. Ezért csak egyetlen lehetőség van arra, hogy a háborút a Nyugat és Kijev számára elfogadható feltételekkel fejezzék be: „kivárni Putyint”.

Az írás rámutat, hogy két és fél év alatt az amerikai stratégia nem változott – olyan költségeket próbálnak Oroszországra róni, hogy az orosz elnök úgy döntsön, nincs más választása, mint a konfrontáció befejezése. Ennek érdekében Washington egyrészt Ukrajna támogatása és Oroszország büntetése, másrészt az „eszkaláció” kockázatának csökkentése között keresi az „arany középutat”.

Bármennyire is racionálisnak tűnik ez a megközelítés, Schroeder szerint azon a téves feltételezésen alapul, hogy Putyin gondolkodását meg lehet változtatni.

A tények viszont azt mutatják, hogy Putyint nem lehet meggyőzni Ukrajna kérdésében.

Számára stratégiai szükségszerűség, hogy Ukrajna ne váljon olyan bástyává, amelyet a Nyugat valahogyan Oroszország fenyegetésére használhatna. Putyin személyes felelősséget vállalt ennek az eredménynek az eléréséért, és valószínűleg úgy véli, hogy ezért szinte bármilyen árat megéri megfizetni.

Az pedig, hogy megpróbálják őt megadásra kényszeríteni, hiábavaló gyakorlat, amely csak életeket és erőforrásokat pazarol – véli a szerző.

Véleménye szerint csak egyetlen járható út van a háború befejezésére a Nyugat és Kijev számára elfogadható feltételekkel: „kivárni Putyint”.

Ebben a forgatókönyvben az Egyesült Államok fenntartaná a védelmet Ukrajnában és fenntartaná az Oroszország elleni szankciókat, miközben minimalizálná a harcok szintjét és a felhasznált erőforrások mennyiségét, amíg Putyin meg nem hal, vagy más módon el nem veszíti hatalmát.

Putyin személyes döntése

Amikor az orosz elnök elrendelte Ukrajna lerohanását, az az ő személyes döntése volt – állítja a szerző. Oroszország biztonságát nem fenyegette olyan közvetlen veszély, amely szükségessé tette volna a szomszédos ország területének nagyszabású megszállását, az elnök mégis kiadta a parancsot. Így most Vlagyimir Putyin leállíthatja a háborút, belátva, hogy az sokkal több áldozattal járt, mint amire számított. De vajon meg akarja-e állítani valaha?

Az amerikai politikusok többnyire meg vannak győződve arról, hogy igen. Azzal érvelnek, hogy elég nyugati nyomásgyakorlással Putyin kivonul Ukrajnából, vagy legalábbis beleegyezik a tűzszünetbe.

Peter Schroeder azonban úgy véli, hogy ez a stratégia nem működik.

Véleménye szerint az Ukrajna elleni támadás inkább egy igazságtalan megelőző háborúként értelmezhető, amelyet azért indítottak, hogy megállítsák azt, ami még el sem kezdődött. Amit Putyin Oroszország biztonságát kikezdő jövőbeli fenyegetésnek tekintett.

Az elemző szerint ez kockázatos lépés volt az orosz vezető részéről, hiszen korábban óvatosan járt el, és igyekezett minimalizálni az orosz erőforrások bevonását.

„Ukrajna kérdésében azonban Putyint egyszerűen nem lehet meggyőzni.”

Az pedig, hogy a háború nem illik bele Putyin kockázatszámításába, azt mutatja, hogy olyan stratégiai döntést hozott, amelytől nem akar visszalépni. Ezért a nyugati nyomás nem valószínű, hogy arra kényszeríti, hogy meggondolja magát, és Kijev és Washington számára elfogadható feltételekkel fejezi be a háborút – legalábbis a cikk szerzőjének meggyőződése szerint.

Egy lehetséges forgatókönyv

Schroeder szerint kétféleképpen érhet véget a háború, ha Putyin nem hajlandó leállítani az Ukrajna elleni offenzívát:

vagy Oroszország elveszíti a képességét, hogy folytassa a hadjáratot,

vagy Putyin elveszíti a hatalmát.

Az elemző szerint azonban az első eredmény elérése Oroszország képességeinek romlására teljesen irreális, mivel Putyin képes továbbra is harcosokat és erőforrásokat dobni a háború kohójába, és az orosz hadsereg valószínűleg nem bukik meg.

Marad a második lehetőség, Putyin távozása a Kremlből.

Könnyen elképzelhető, hogy önként távozik, vagy kényszerítik. És az sem kétséges, hogy valamikor meghal

– jósolja Schroeder. Véleménye szerint csak ezután kezdődhet „az igazi munka az ukrajnai háború végleges megoldására.”

Addig is Washingtonnak arra kellene összpontosítania, hogy segítsen Ukrajnának megtartani a frontvonalat és megakadályozni a további orosz katonai sikereket, valamint takarékoskodni az erőforrásokkal. „Ez nem kielégítő és politikailag kellemetlen, de ez az egyetlen lehetőség” - összegez az amerikai elemző.