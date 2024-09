Új botrány robbant ki az Európai Parlamentben, ezúttal az EP elnöke az érintett

Hosszú oknyomozó cikkel jelentkezett a brüsszeli ügyekben mindig naprakész Politico, amiben a lap azt járta körbe, hogy

az Európai Parlament transzparenciaharcosaként pozicionált elnöke, Roberta Metsola férje Brüsszel egyik leghatékonyabb és legerőteljesebb lobbistája.

A máltai EP-elnök férje, a finn Ukko Metsola ráadásul a rendkívül környezetszennyező hajóiparban, azon belül is a legtöbb üvegházhatású gázt kibocsátó cruiser hajókat gyártó vállalatok második legnagyobb cége, az amerikai Royal Caribbean Group lobbistája. Feladata, hogy a cég európai uniós törvénykezése kapcsán lobbizzon az iparág számára kedvezően.

Ugyanakkor a házaspár azt állítja, mióta Roberta választott EP-képviselő, majd pedig az Európai Unió társtörvényhozó intézményének, az Európai Parlamentnek az elnöke, a jelenlegi EP-elnök nem foglalkozik a hajóiparral – a lap szerint ugyanakkor ez nem mindig volt így, még akkor is, ha Roberta Metsola az iparágat érintő törvényhozásba közvetlenül nem is avatkozott be.

Radar alatt a leghatékonyabb lobbistának lenni az EU-ban

A jelenlegi EP-elnök férje még azelőtt vált a Royal Caribbean Group lobbistájává, hogy a megismerkedésük pillanatában a Málta EU-képviseletén dolgozó Roberta képviselő lett volna – a jelenlegi EP-elnököt először 2014-ben választották meg EP-képviselővé, míg Ukko már 2007-ben lett a cég tanácsadója, majd később a lobbistája.

A házaspár azt állítja, hogy otthon egyáltalán nem beszélnek munkáról, valamint nem segítik egymást abban, hogy sikeresek legyenek. Azonban vannak ezt alátámasztó, valamint ezt megcáfoló jelek.

A történetet ismerők, valamint EP-képviselők elmondása szerint Metsola mint a parlament elnöke – de előtte mint annak képviselője sem – nem próbálta befolyásolni a környezetszennyező iparággal kapcsolatos törvénykezési munkát, általában az iparággal foglalkozó rendeletjavaslatokra tartózkodással szavazott, ahogy EP-elnökként sem próbálja segíteni férje lobbitevékenységét.

Ráadásul azóta, hogy Roberta Metsola a parlament elnöke lett, férje, Ukko közvetlenül nem is lobbizik, arra a cég felvett egy másik munkatársat.

Azonban Ukko Metsola számára így is könnyen nyit meg kapukat családneve, és könnyedén tud befolyásos politikusokkal találkozni.

Például mint az EP-elnök férje részt vett III. Károly brit király koronázásán, de más diplomáciai eseményekre is elkísérte EP-elnök feleségét, ahol könnyen tudott döntéshelyzetben lévő emberekkel megismerkedni.

Ukko Metsola a felvetett vádak kapcsán azzal védekezik, hogy felesége EP-elnöksége előtt is rendkívül sok nevet tartalmazott a telefonkönyve, de nem nehéz elképzelni, hogy neve hallatán ajtók nyíltak ki. A lap konkrétan egy példát is említ, amikor az e-mailek szerint 2020 januárjában egy, az európai életért felelős biztossal, Margaritis Schinasszal sikerült egy találkozót lebeszélnie úgy, hogy általában több hét, de legalább egy hónap kell, hogy egy biztossal leszervezzen egy találkozót valaki – Mr. Metsola e-mailje után egy héttel már időpontja is volt Schinashoz.

Ráadásul az üzenetére mindössze 44 perc kellett, hogy reagáljon valaki a biztos stábjából.

De ezenkívül nem hivatalos eseményeken is volt lehetősége találkozni befolyásos emberekkel. A Metsola család ugyanis régóta tart kerti partikat a brüsszeli családi házukban, amiket Roberta Metsola még informális eseményekként rendezett meg, azonban azon EP-képviselők mellett más uniós tisztviselők is részt vettek – a BBQ-partikat még azelőtt kezdték el, hogy Roberta EP-elnök lett.

Nem vet túl jó fényt az EP-elnökre

Annak ellenére, hogy Roberta azt állítja, hogy a férje munkájával kapcsolatos javaslatokon mindig tartózkodott, valamint aktívan nem vett részt a munkájában, miközben férje, Ukko azt mondja, hogy felhagyott a lobbitevékenységével, mióta felesége lett,

nem nehéz belelátni a helyzetbe, hogy az EP-elnök férje felesége elnökségéből profitált.

Mint a már előbb említett gyorsan megszervezett találkozója és informális vagy formális eseményeken való részvétele is mutatja, könnyedén tudott kapcsolatba kerülni az uniós politika befolyásos személyeivel.

Ráadásul a lap szerint az EP-elnök Roberta Metsola két esetben is pozitív beszédet mondott az iparág kapcsán különböző eseményeken, ahol amellett érvelt, hogy a hajóipartól beszedett adókat az EU-nak és a tagállamoknak vissza kellene adni, hogy azt a klímaváltozás elleni harcra tudja felhasználni az ipar – részben emellett lobbizott a férje is.

Ugyanakkor politikailag a legproblémásabb része a házasságuknak nem is ez, hanem az, hogy

Roberta Metsola volt az egyik legnagyobb szószólója a 2022-es Katar-gate után, miszerint a parlamentnek minél transzparensebbnek kellene lennie, hogy elkerüljék az ehhez hasonló botrányokat.

Az ő vezetésével dolgozták ki a parlament új etikai kódexét, amelyben például lefektették, hogy a képviselők családi, érzelmi vagy gazdasági érdekeltségeit is be kell vallani, hogy ne álljon fenn az az eset, mint a Katar-gate kapcsán, hogy egyáltalán felmerüljön a gyanú, ha egy képviselő egy külső szereplő – legyen az akár személy vagy a Katar-gate kapcsán egy állam – befolyásolja munkáját.

Azonban az új etikai kódex nem határoz az elnökről, emiatt sem kellett Metsolának bevallania, hogy a férje miből él – ezért sem lett túl nagy médiafelfordulás akkor, amikor férje adóbevallásában bejelentette, honnan származik a jövedelme.

Ráadásul a botrányát jelentő jéghegynek a csúcsa, hogy nemrég férje testvérét nevezte ki egy fontos pozícióra, ami miatt még inkább megkérdőjelezték az integritását, miközben ő azzal védekezett, hogy szaktudása miatt nevezte ki arra a pozícióra.

Mindezek ellenére egyébként Roberta Metsola nagy népszerűségnek örvend az Európai Parlamentben, mivel elnökként a nyilvánosságban nem próbálja befolyásolni egy rendeletjavaslat alakulását – de mint ebből a cikkből kiderült, férje olykor erre hatással van, amiről az Európai Parlament többsége nem is tudott.

(Borítókép: Roberta Metsola 2024. június 27-én. Fotó: Pier Marco Tacca / Getty Images)