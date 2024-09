Felfedték Vlagyimir Putyin legféltettebb titkait, minden kiderült az orosz elnök fiairól

Oroszország két legtitokzatosabb gyermeke nem található meg az állami adatbázisokban, csecsemőkoruk óta olyan fedőokmányokkal rendelkeznek, amelyeket általában kémek és állami védelem alatt álló személyek számára készítenek. Születési idejüket csak a közeli rokonok ismerik. Nem utaznak menetrend szerinti járatokon, ugyanis saját repülőgéppel rendelkeznek. Nem járnak óvodába vagy iskolába, helyette magántanárok foglalkoznak velük.

A Szövetségi Biztonsági Szolgálat által őrzött rezidenciákon élnek, jachtokon és páncélozott vonatokon utaznak, minimális interakciót tartanak a társaikkal, és csak ritkán látogatja meg őket az apjuk. Ők Vlagyimir Putyin orosz elnök féltve őrzött fiai.

A két trónörökös, a kilencéves Ivan Vlagyimirovics Putyin és az ötéves ifjabb Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin úgy élnek az orosz elnök palotáiban, mintha királyi hercegek lennének – derült ki a Dossier Center oknyomozásából, amelyet a hvg.hu szemlézett elsőként.

Mi rejlik a titkok mögött?

Putyin és Kabajeva kapcsolata, akárcsak az orosz elnök egész magánélete, az állam egyik legjobban őrzött titka. Hivatalosan Vlagyimir Putyin 1983-ban vette feleségül Ljudmila Skrebnjevát, a pár azonban 30 évvel később elvált. Az elnök volt felesége később arról beszélt, hogy az orosz elnök annyit dolgozott, hogy a három közös lányuk felnőtté válása után teljesen elhidegültek egymástól. A családot egyébként mindig is nagy titkolózás övezte.

Az államfő a második családját is megpróbálta elrejteni, azonban azt sem sikerült teljesen. Nem tudni pontosan, mikor kezdődött Putyin és Kabajeva kapcsolata, de 2008 márciusában Kabajeva megjelent egy televíziós műsorban, amelyben elárulta, hogy megtalálta az ideális férfit, akit akkor még nem nevezett meg. Két hónappal később Kabajeva Putyin elnök barátjának, Gennagyij Timcsenkónak az üzleti gépén repült Szocsiba. Az olimpiai bajnoknő legalább 2011 óta nyíltan viselte eljegyzési gyűrűjét, és nagyjából ugyanekkor kezdett el közeli hozzátartozóival együtt drága ingatlanokat ajándékba kapni az államfő barátaitól.

Kabajeva 2014-ben háromszor utazott Szocsiból a svájci Luganóba. A legutóbbi, októberi útja alkalmával édesanyja, Ljubov Kabajeva és néhány barátja is elkísérte. A fedélzeten volt Natalja Thiebaud, a Luganóban található svájci Sant'Anna klinika nőgyógyásza is. Kabajeva 2015 tavaszán ebben a kórházban adott életet fiának. 2018-ban ismét Svájcba utazott, feltehetően a terhesség alatti kivizsgálásra, 2019 tavaszán pedig Thiebaud jött Moszkvába, hogy segítsen Kabajevának második fia születésénél.

Az orvos egyik közeli ismerőse a Sonntags Zeitungnak elmondta, hogy a sportoló gyermekei Vlagyimir Putyintól származnak. Az orvosnő több mint 30 évvel ezelőtt Svájcba emigrált, felvette férje vezetéknevét, és állampolgárságot váltott. „Putyinnal azonban bizalmi kapcsolatot tartott fenn” – állítja a lap forrása.

Az államfő egyik barátjával dolgozó üzletember szerint minden egyes alkalommal maga az elnök döntött arról, hogy felesége hol hozza világra gyermekeit. 2015-ben úgy tűnt, hogy ha Svájcban születik meg a gyermek, az segíthet abban, hogy a gyermekáldás titokban maradjon a kíváncsi szemek elől. Négy évvel később Putyin ugyanilyen biztos volt abban, hogy a szükséges szintű titkosságot csak Moszkvában lehet biztosítani. Hiába vált minden alkalommal a sajtóban is ismertté a gyermekek születése, az orosz vezető ezt követően sem változtatott a hozzáállásán. A családtagok gyakorlatilag a kúriáikba zárkóznak, és csak akkor hagyják el azt, amikor egy másik rezidenciába költöznek.

A titokzatos álláshirdetés

„A család elszigetelten él” – olvasható egy angol dajkaügynökség honlapján található közleményben. A cég tehetős oroszországi családok számára toboroz személyzetet, többek között anyanyelvi beszélőket is alkalmaz. Ügyfeleik között vannak kisvállalkozók és oligarchák is. Ez a bizonyos hirdetmény azonban egy nagyon különleges családnál is kínál állást: az orosz elnök családjánál.

Szó szerint az utcáról lehetett besétálni Vlagyimir Putyin háztartásába: a megüresedett állást nyilvánosan hirdették meg, és bárki jelentkezhetett. Így 2024 elején a család egy négy- és egy nyolcéves kisfiú számára keresett angol tanárnőt. Az állás heti öt nap, összesen 60 óra munkavégzéssel jár. A feladatok közé tartozik „más tantárgyak tanítása” és kirándulásokra való elkísérés, amiért havi szinten 7700 euró honorárium jár. Az ügynökség pontosította, hogy régóta együttműködik ezzel a családdal, és már több angol és német tanárt is talált nekik.

Ez a hirdetés azonban eltér a weboldalon megszokott álláshirdetéstől, és nem csupán a bőkezű fizetés miatt:

előnyben részesítik a dél-afrikai útlevéllel rendelkező jelentkezőket;

a leendő munkavállalónak fel kell készülnie arra, hogy a munka első két hetében orvosi vizsgálatokon kell átesnie;

tilos elhagyni azt a területet, ahol a család él.

Időről időre eltűnik a hirdetés az oldalról, majd újra közzéteszik, az egyetlen változás ilyenkor a gyerekek életkora. A családnak folyamatosan új pedagógusokra van szüksége, a személyzet fluktuációja nagy, mert – ahogy a szolgálat munkatársai közül egy forrás elmondta – „Nem könnyű kijönni a családdal”. Ráadásul kevés külföldi akar Oroszországban dolgozni, különösen a háború kitörése óta, és sokakat elriaszt a szigorú elszigeteltség is.

A lap szerint sok nevelőnő dolgozott a családnál, és egyre nehezebb új jelölteket találni, ezért az angoltanárokat most különböző angol nyelvű országokból, köztük Dél-Afrikából toborozzák. Ennek geopolitikai oka is van, mivel a külföldiekkel szemben általános a bizalmatlanság, de Dél-Afrikát Oroszországgal szemben barátságos országnak tartják.

Minden jelölt esetében a fő kiválasztási szakasz a család asszisztensével folytatott videóinterjú. Ezt alapos orvosi vizsgálat és kéthetes karantén követi, amely a Leningrádi területen található „Igora” üdülőhelyen, esetleg közvetlenül Putyin valdaji vagy szocsi rezidenciáin zajlik.

Életvitelük az apjukét tükrözi

„Ezek a modern nyugati rajzfilmek, mindenki lövöldözik, ugrál, fut, fél óra után már leesik a fejed ettől a filmtől. Hogy bírják ezt egyáltalán a gyerekek? A mi szovjet rajzfilmjeink természetesen teljesen más minőségűek: teljesen más az érzelmi és esztétikai hatásuk egy fejlődő emberre” – mondta Putyin 2024 januárjában. Gyermekeit azonban nem tudta megvédeni a nyugati befolyástól. Idősebb fia, Ivan a Disney-rajzfilmek nagy kedvelője, aki szülei nemtetszése ellenére gyakran azzal szórakozik, hogy eljátssza a szereplőiket. Ivan többnyire egyedül játszik, vagy azokkal a felnőttekkel, akik állandóan Putyin fiai mellett vannak. A szüleiket csak késő este látják, a társaikat pedig többnyire a szünidőben.

Mind Valdajban, mind utazás közben a gyerekek és a kiszolgáló személyzet egymáshoz laknak. A fiúk a főépületben tartózkodnak a szüleikkel, míg a nevelőnők és az oktatók külön épületekben, külön a személyzet számára kijelölt épületekben laknak, amelyek mind sétatávolságra vannak. Senki sem gyalogol azonban: a testvéreknek saját autójuk van sofőrrel, de a tanárok és a személyzet is külön járművekkel rendelkezik.

A gyerekeket reggel 8-9 óra között hozzák a tanáraikhoz és a dadusokhoz, majd együtt reggeliznek. Néhány évvel ezelőtt a kisebb gyerekre csak dajkák vigyáztak, de most már nevelőnőket és tanárokat is bevontak a nevelésükbe. Reggeli után 30-45 perces tanórák következnek, majd játékidő. A gyerekek két pónit, nyulakat és egy bernáthegyi kutyát tartanak, akikre két FSZB-s kutyavezető vigyáz. A kutya azonban nem szolgálati állat, a családdal él.

Játékaik között megtalálható egy kiterjedt Lego-készletgyűjtemény és egy iPad, amelyet nem csak játékra, hanem videóleckékre is használnak. Dél körül a gyerekek esznek, majd alszanak egyet, ébredés után pedig tanulás és sport következik. Este 8 óra után a sofőrök felveszik a gyerekeket, és amikor hazatérnek, szinte azonnal aludni mennek.

A testvérek életmódja az apjukét tükrözi. Személyes szakácsuk van, aki külön ételeket készít nekik. Vlagyimir Putyinhoz hasonlóan fiainak is saját bögréik vannak, és csak abból isznak. A biztonsági őrök, az elnök biztonsági szolgálatának, az FSZB főhadosztályának tisztjei mindig a gyerekek közelében vannak.

A valdaji rezidencia biztonsági rendszere azonban nem olyan szigorú, mint gondolnánk. Azokon a napokon, amikor Putyin nem tartózkodik ott, a biztonsági személyzet egy szolgálati forrás szerint valamivel nyugodtabbnak érzi magát. A területre például okmányok felmutatása nélkül is be lehet lépni. A személyzet tagjait nem fosztják meg mobiltelefonjaiktól, és a személyes tárgyakat sem ellenőrzik mozgás közben.

Néha más gyerekek is megjelennek a rezidencián. Ezek gyakran Kabajeva barátainak gyermekei, akiknek, mint mindenki másnak, két hetet kell karanténban tölteniük. Általában a szünidőben látogatják meg Valdajt, de a lap forrása látott néhány gyereket gyakrabban is jönni. Putyin családi életének másik szemtanúja Aljakszandr Lukasenka belorusz elnök, aki 2021 februárjában például Vlagyimir Putyinnal síelt Szocsiban. Akkoriban Kabajeva és fiai Krasznaja Poljanában tartózkodtak. 2023 júliusában a család meglátogatta az újonnan épült haditengerészeti múzeumot Kronstadtban, ahol Lukasenka is jelen volt.

De semmilyen tevékenység vagy játék nem hasonlítható azokhoz az estékhez, amikor a gyerekek az apjukkal vannak. Ez egy különleges időszak számukra, ami után az idősebbik fiú mindig megosztja örömét a körülötte lévőkkel. Beszélt például arról, hogy az apja hozott neki egy olyan játékot, amit állítólag nehezen talált és vett meg. Esténként Putyin hokizik a nagyobbik fiával, amihez külön hokipályát építettek.

Vannak azonban edzések az elnök nélkül is, amelyeken a kiszolgáló személyzetből csatlakozik valaki a csapathoz. Ha azonban olyan meccsre kerül sor, amelyen az államfő is részt vesz, akkor csak az apa, Ivan és az FSZB munkatársai vannak a jégen. Putyinék mindig ugyanabban a csapatban játszanak. Néha Kabajeva is eljön megnézni a meccset, de ő nem látható a pályáról, elkerüli a személyzetet, és egy átlátszatlan üveg mögé rejtett külön páholyból figyeli a játékot. A szülők is megnézik a tanárok által a gyerekekkel a nagyobb ünnepekre készített előadásokat. A személyzet azonban látta már a csarnokban az olimpiai bajnok testvérét, Lejszan Kabajevát és édesanyjukat, Ljubov Kabajevát.

Anyjuk nyomdokaiba léphetnek

A gyerekekkel mindig több angol és német tanár dolgozik. A dél-afrikai állampolgárok mellett, akiket a család a háború kitörése óta előszeretettel alkalmaz, brit és új-zélandi állampolgárokkal is kötöttek szerződést. Az idegen nyelvtanárokra nemcsak a testvérek oktatásához van szükség. Az elsődleges munkaterhelés a nevelőnőkre hárul, akik szinte az egész napot a gyerekekkel töltik. Szünetet akkor kapnak, amikor a gyerekek sportolni, sakkozni vagy zenélni mennek.

A szülők azt feltételezhetik, hogy gyermekeik az anyjuk nyomdokaiba lépnek, és profi sportolók lesznek. Szinte minden lakóhelyen van sportkomplexum tornateremmel és uszodával, néha pedig jégkorongpályával is. A gyerekeket személyi úszó- és tornaedzők edzik. Az idősebb fiút például egy korábbi válogatott tornász edzi. Ivan Putyin eredményei azonban szerények. A társai, akikkel rendszeresen versenyez, már érezhetően felülmúlják őt fizikailag, és magasabb pontszámokat kapnak a bíróktól.

Bár a szülők gyakran ellentétes nézeteket vallanak arról, hogy mit kellene tanulniuk gyermekeiknek, nem szándékoznak lemondani az otthoni tanulásról. Az egyik forrás szerint 2024 elején úgy volt, hogy Ivan Putyint a szocsi „Szíriusz” líceumba küldik, amely a „Tehetség és siker″ alapítvány által létrehozott oktatási központ része. Erre azonban még nem került sor, valószínűleg biztonsági okokból.

A tanárok és az oktatók ritkán érintkeznek közvetlenül a családdal. Ha a tanároknak bármire szükségük van, akkor a család segítőivel kommunikálnak. Az asszisztensek közvetítik a szülők üzeneteit: ezek lehetnek köszönetek az elvégzett munkáért és javaslatok a tanulási folyamatra vonatkozóan. Az üzeneteknek két szerzője van. Leggyakrabban, körülbelül hetente egyszer, a nevelőnők kapnak üzeneteket Oleszjától. Oleszja a gyerekek anyjának adja ki magát, és személyesen találkozik a nevelőnőkkel, amikor felveszik őket. Valójában azonban ő az igazi anya, Alina Kabajeva unokatestvére. Sokkal ritkábban, évente néhányszor érkeznek üzenetek a szűkebb értelemben vett családtól. A forrás szerint ezek magától Vlagyimir Putyintól származnak.

A lap felhívta a figyelmet, hogy Oleszja Fegyina a helyettes „anya”, aki a nevelőnőkkel és dadákkal kommunikál, úgy tesz, mintha Kabajeva fiai az ő gyermekei lennének. A kiszolgáló személyzethez tartozó forrás szerint azonban a csel gyakran feladja magát: ha például a legidősebb fiú hokizik vagy részt vesz egy előadáson, és Oleszja Fegyina nézi, a meccs vagy a műsor után a gyerek nem hozzá, hanem egy átlátszatlan üveg mögé rejtett páholyba szalad, ahol az igazi anya ül.

Az árnyékflotta

A Putyinhoz köthető hajók többsége az elmúlt években láthatatlanok voltak, kikapcsolták helymeghatározó berendezésüket. Ám 2023. augusztus 8-án az egyik hajó, a 32 méteres Nega jacht váratlanul feltűnt a horizonton. Helyi idő szerint 11:17-kor a rendszerek életre keltek, és elkezdtek pályaadatokat továbbítani. Nem tudni, hogy a legénység szándékosan aktiválta-e a berendezést, vagy valaki a fedélzeten véletlenül rossz gombot nyomott meg.

2023 nyarán a Nega a lap forrása szerint a 84 méteres Graceful jachtot kísérte, amelyen Kabajeva és két gyermeke utazott. Összesen három hajót osztottak ki számukra. A Graceful volt a legnagyobb, ahol a sportoló és gyermekei laktak, és ahol maga Putyin is csatlakozott hozzájuk egy rövid időre. A második jacht valamivel kisebb volt, erre szállították a gyerekeket minden reggel 8 óra körül. A fedélzeten tanáraikkal órákat tartottak, majd este 10 óra körül tértek vissza a Gracefulra. A harmadik jacht volt a legkisebb, amelyet kizárólag a személyzet használt. A hajók távolságot tartottak egymástól, hogy ne keltsenek feltűnést, de elég közel maradtak ahhoz, hogy a gyerekeket egy kis csónakkal átszállítsák a hajók között.

Az egész flotta alkalmanként kirándulni indult. Például 2023 júliusának végén és augusztus elején a hajók a Finn-öböl körül keringtek „városnézés” céljából, majd Kabajeva és a gyerekek folytatták útjukat Oroszország mélyébe. Az út célja a Ladoga-tónál lévő Valaam és Konevec kolostorok meglátogatása volt, valamint kikötés Putyin karjalai rezidenciájánál.

Az utazás augusztus 8-án ért véget, amikor Alina Kabajeva és gyermekei kikötöttek Priozerszkben, az éjszakát az Igora síparadicsomban töltötték, majd másnap elindultak a pulkovói repülőtérre. Onnan valószínűleg helikopterrel repültek vissza Valdajba.

A család az év nagy részét Valdajban tölti, ahol az újévet is ünneplik. A napirendjük évről évre alig változik. Február-márciusban Szocsiban síelnek, ez idő alatt Ahcsipszouba költöznek. Valószínűleg ez Putyin második kedvenc tartózkodási helye, amint arról Gleb Karakulov, az FSZB egykori tisztje beszámolt. Július-augusztusban a jachtokkal kirándulnak: ezek korábban hosszú tengeri utak voltak, de a háború miatt biztonságos vizekre korlátozódtak, például a Finn-öbölre, a Fekete-tenger partvidékére és az északi tavakra. 2024 július közepén történt egy ilyen út: a Graceful a műholdfelvételek szerint ez idő tájt hagyta el Szentpétervár kikötőjét, a Nega pedig július 15-én a Szvir folyón a Ladoga-tó felé tartott. Putyin július végén találkozott Aljakszandr Lukasenkával a Valaam kolostorban.

Augusztusban a család a Krímen, az Oliva faluban lévő 6. számú állami dácsán tartózkodik, ősszel pedig Szocsiba, a „Bocsarov Ruszej” rezidenciára költöznek.

A legtöbb kiránduláson az összes tanár részt vesz, akiket a lakóhelyeken szállásolnak el. Egyes utazásokon azonban a család egy vagy két pedagógusból és egy korlátozott létszámú személyzettel utazik. Több ember elszállásolása kihívást jelent, mint például Putyin karéliai rezidenciáján, ahol az embereket jachton vagy páncélvonaton szállásolják el. Egy forrás úgy hallotta, hogy a család egy speciális vonatot használ, és az utazásba egy Polina Truhan nevű zenetanárnőt is bevontk. A nőnek nemcsak az volt a feladata, hogy az idősebb fiúval foglalkozzon, hanem az is, hogy zongorajátékával szórakoztassa a családot.

A jachtok és páncélozott vonatok mellett a családnak több repülőgépe és helikoptere is van.

A kirándulásokon a napi rutin alig változik: a gyerekek továbbra is szinte egész nap a tanáraikkal vannak, akik oktatják és szórakoztatják őket. „A nagyon gazdag emberek így viselkednek: körbeutazzák a világot, de a napi rutinjuk ugyanaz marad” – vonta meg a vállát a család egyik alkalmazottja.

„Hurrá! Végre egy fiú!”

„Azt hiszem, ha Vlagyimir Vlagyimirovics közvetlenül részt venne a gyerekek nevelésében, valószínűleg rettenetesen el lennének kényeztetve, mert mindent megengednének nekik. Általában a gyerekeket inkább az apa fegyelmezi. Ez fegyelmezettebbé teszi őket. De ez nálunk lehetetlen volt, mert apa elkényeztette a lányokat. Apa mindig örömöt jelentett, és nem büntetett” – emlékezett vissza Ljudmila Putyina, aki Oleg Blotszkij újságíróval beszélgetett a Vlagyimir Putyinról szóló könyve elkészítésekor.

Putyin azonban sokkal jobban odafigyel a fiaira, mint a lányaira. Ráadásul manapság a család mindennapjait már nem annyira a felesége irányítja, mint az 1980-as években a Szovjetunióban és az NDK-ban, hanem a feleség rokonaiból, az elnök barátaiból, biztonsági tisztekből és fizetett személyzetből álló kiszolgáló személyzet.

Egyikük sem kockáztatja meg, hogy vitatkozzon a gyerekekkel, így a fiúk abban a hitben nőnek fel, hogy kivételesek. Minden szeszélyükre odafigyelnek, a fiúk pedig minden rezidenciát, ahol élnek, a személyes tulajdonuknak tekintenek.

A különleges bánásmód, amit mindenki tanúsít körülöttük, csak megerősíti ezt az érzést. Tanáraik, a biztonsági személyzet és a többi alkalmazott fél Putyintól, és ő az egyetlen, aki szigorúan tud beszélni a fiúkkal. Ugyan Kabajeva szintén tud szigorú lenni, ők inkább az apjuk büntetéseit veszik komolyabban.

Valószínűnek tűnik, hogy az apai dicséret a fő büszkeségük forrása. Ivan Putyin például egy különösen emlékezetes történetet mesélt el nevelőinek és biztonsági őreinek. A rokonok szerint, amikor megszületett, Vlagyimir Putyin annyira boldog volt, hogy felkiáltott: „Hurrá! Végre egy fiú!”

(Borítókép: Putyin ás Kabajeva 2004-ben, az orosz olimpiai csapat köszöntésén. Fotó: Northfoto)