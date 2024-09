Nem mindennapi jelenet zajlott le a lengyel politika jobboldalán, hiszen a Jaroslaw Kaczynski által vasmarokkal irányított Jog és Igazságosságban (PiS) és a vele szövetséges pártokban nem túl jellemző, hogy valaki megkérdőjelezi a pártelnök szavait. Ugyanakkor a héten Beata Szydlo korábbi miniszterelnök így tett, aki ugyan Kaczynski nevét nem említette, de így is kifejezte, hogy nem ért egyet pártelnökével. Megjelentek volna most már a PiS-en belüli repedések a nyilvánosságban is?