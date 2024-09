Olaszország kulturális minisztere lemondott tisztségéről, miután az elmúlt napokban hatalmas botrány alakult ki körülötte a szeretőjének köszönhetően. A hírek szerint Gennaro Sangiuliano asszisztenseként mutatta be hivatalos eseményeken a szeretőjét, és akár a tárca pénzét is használhatta az utazásaik alkalmával. Minisztériumi állást is ajánlottak a hölgynek, amit később visszavontak.