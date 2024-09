„Megkezdődött a harmadik világháború” – jelenti ki legfrissebb véleménycikkében Jelena Karajeva, a Ria Novosztyi újságírója, aki azt állítja, ebben a háborúban Moszkva áll a legjobban, nem az Egyesült Államok, és nem is a Nyugat. Ez eddig nem is lenne akkora meglepetés annak az olvasónak, aki valamelyik orosz médiatermékből is igyekszik tájékozódni és információt szerezni, azonban az már igen, hogy ezúttal nem az ukrajnai háború áll a kijelentés középpontjában.