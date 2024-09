A német koalíciós kormány a solingeni terrortámadást követően úgy döntött, hogy szigorú rendelkezéseket vezet be a késes támadások visszaszorítása érdekében. „Betiltjuk a kések használatát, és alkalmazzuk a bűnözők arcfelismerését” – jelentette be a német belügyminiszter. A törvényjavaslat parlamenti vitájára akár már jövő héten is sor kerülhet.