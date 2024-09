Ukrajna új titkos fegyvere fordulópont lehet a háborúban

Ukrajna elkészült saját fejlesztésű precíziós siklóbombáival, amelyek felvehetik a versenyt a hasonló orosz fegyverekkel. Ha elkezdik bevetni az új rakétákat, az megoldhatja a nyugati szövetségesekre való támaszkodás problémáját, valamint azt, hogy más államok szabják meg, mi ellen vethetik be a kapott fegyvereket a védők.

Tovább dübörög az orosz–ukrán háború, melyben a támadó csapatok folyamatosan precíziós rakétákkal sújtják a védőket. Ukrajna próbál visszavágni az Egyesült Államoktól és Franciaországtól kapott siklóbombákkal, ám a mennyiségbeli különbség miatt jóval kevesebb találatot tudnak bevinni, mint Oroszország. Emiatt kezdték el fejleszteni a saját ilyen fegyverüket, a folyamat pedig a Forbes értesülései szerint véget ért – ez pedig fordulópontot jelenthet a harcokban.

Az ukrán légierő nemrég egy videót tett közzé, amelyben egy Szu–27-es vadászgép egy siklólövedék prototípusával van felszerelve. A saját rakétájuk nagyon hasonlít a franciáktól kapott Hammer bombákhoz, amelyekkel hosszú ideje támadják az orosz állásokat. Bár az ukrán fegyveres erők elégedettek a fegyverekkel – hasonlóan az amerikai JDAM-ER rakétákhoz, előbbiből mindössze havi ötvenet kapnak, ami fel sem veszi a versenyt a támadók által bevetett nagyjából háromezer lövedékkel.

A saját fejlesztésű rakéta hatótávnövelő gyorsítóval és szárnyakkal van felszerelve, amivel akár a kilövéstől 65 kilométerre fekvő célpontokat is el tud találni. Amellett, hogy az új lövedékek megszüntetik Ukrajna szövetségesekre való utaltságát,

azt a problémát is megoldják, hogy Franciaország és az Egyesült Államok beleszóljanak abba, ki ellen vessék be őket.

Washington például megtiltotta, hogy az ukrán fegyveresek orosz területre küldjék a JDAM-ER-eket, és hiába kérte Kijev többször a korlátozás feloldását, a Nyugat mindenáron kerülni akarja az eszkalációt.

Az új fegyverek növelik Ukrajna egyre nagyobb harcászati portfólióját. Nemrég saját fejlesztésű, Neptunnak keresztelt cirkálórakétákat, valamint a Paljanicia rakétadrónt mutatták be, azonban egy olyan, pilóta nélküli repülőről is közöltek adatokat, amely akár 1600 kilométert is képes megtenni, mielőtt becsapódna egy célpontba – persze robbanószerekkel megpakolva.

Ukrajna egyelőre teszteli új rakétáit, addig pedig maradnak a francia és amerikai fegyverek. Azonban nemsokára a Szu–24, Szu–27 és MiG–29-es gépek a saját gyártású lövedékeket indíthatják útnak az oroszok ellen.

