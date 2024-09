Svájc egyhetes programsorozattal jelentkezik Kecskeméten

Svájc budapesti nagykövetsége a kecskeméti, valamint a helvéciai önkormányzattal, továbbá helyi partnereivel együttműködve Svájci Napokat rendezett Helvécián, illetve rendez Kecskeméten. Szeptember 6-án és 7-én Svájc a helvéciai szüreti napok vendége volt, majd az alpesi ország szeptember 9. és 14. között Kecskeméten mutatkozik be egyhetes programsorozattal.

Ezer szál köti a régióhoz Svájcot: Helvéciát – ahogyan a neve is elárulja – Wéber Ede svájci tanár alapította. A nagyközség 25 éve ápol partnervárosi kapcsolatot a thurgau-i Sirnach községgel. Idén is érkeztek vendégek a testvérvárosból a szüreti napokra, amelyen alpesi kürtösök is hozzájárultak az igazi svájci hangulat megteremtéséhez.

Kecskeméten a svájci cégek jelenléte jelenti az elsődleges kapcsolódási pontokat. A Szent István körúton sorakozik a Phoenix Mecano, a Cabtech, a Köppel, a Goessler Kuverts és a HILTI (amely bár liechtensteini cég, szívesen csatlakozott a svájci kezdeményezéshez). Kiemelt partner a svájci tulajdonú Fornetti is, melynek péksüteményes zacskóin a Svájci Napok programjairól tájékozódhatnak szeptember első heteiben.

Az erős gazdasági jelenlétet kiemelve szeptember 11-én a Swisscham, a Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarával karöltve üzleti fórumot szervez a Neumann János Egyetemen. Szeptember 9-én, az egyetem ünnepélyes tanévnyitóján is találkozhatnak Svájccal a diákok, az egyetem aulájában egy pavilon tájékoztat majd svájci innovációkról és a kétoldalú kapcsolatokról.

Jean-Francois Paroz nagykövet úr és Opardija Jasmina, Svájc oktatási, kutatási és innovációs államtikárságának tudományos tanácsadója tartanak előadást az egyetem ünnepélyes tanévnyitóján „Svájc titkairól”.

Nemcsak egyetemistáknak, hanem a középiskolásoknak és a technikumok tanulóinak is lesz alkalmuk meghallgatni a nagykövet úr gondolatait a svájci-magyar kapcsolatokról iskolalátogatások és a technikum diákjai számára szervezett céglátogatások keretében. A Kodály Zoltán Zenei Iskola diákjai pedig megismerkedhetnek az alpesi kürttel egy interaktív workshop során. Figyeljék ezen a héten a tereket, parkokat is, mert alpesi kürtöseink járják a várost, így bárhol részesei lehetnek egy pop-up koncertnek.

A Hírös Agórával együttműködve két svájci filmet vetít az Otthon Mozi szeptember 10-én és szeptember 13-án, 18 órai kezdettel eredeti nyelven, magyar felirattal. Az ingyenes vetítésekenérkezési sorrendben történik a helyfoglalás. A gazdasági, oktatási, és kulturális dimenzió mellett programunkban a szociális szempont is megjelenik. A Magyar Vöröskereszt 52. országos elsősegélynyújtó versenye szeptember 14-én, szombaton zajlik Kecskeméten, melynek megnyitóján felszólal a nagykövet úr kiemelve a svájci Henry Dunant szerepét a Vöröskereszt mozgalom megalapításában, valamint a Genfi Konvenciók 75. évfordulóját.

Szombaton, szeptember 14-én Svájci Piknikkel zárják ünnepélyesen rendezvénysorozatunkat. A Phoenix Mecano parkolója területén (Szent István krt. 24.) a svájci cégek és a nagykövetséglátványos, izgalmas és finom különlegességekkel várják a lakosságot. Lesz raclette-sajt, sült kolbász, gyerekprogram és kvíz. A rendezvényhez a Sonnenberg alpesi kürt együttes biztosítja ahagyományos svájci hangulatot. Kérjük, jelezzék részvételi szándékukat Facebook-eseményünkön.

A Svájci Napokon minden program ingyenes.