Az új világrendről beszél Budapesten az egyik legfontosabb indiai gondolkodó

A Danube Institute közleménye szerint Swapan Dasgupta – aki elsősorban a BJP külföldi konzervatív kapcsolatait igyekszik bővíteni nyugati körökben – a 'Whose new world order?' című nemzetközi geopolitikai csúcstalálkozó apropóján érkezik a magyar fővárosba, hogy a többpólusúvá váló világrenddel kapcsolatban a globális együttműködésben rejlő lehetőségekről tartson előadást. A budapesti Danube Institute és a washingtoni The Heritage Foundation már negyedik alkalommal szervezi meg a szeptember 17-én és 18-án tartandó eseményt.

Dasguptát a The Indian Express című napilap beválogatta India tíz legbefolyásosabb gondolkodója közé, 2015-ben pedig az indiai irodalomhoz és oktatáshoz való hozzájárulásáért a harmadik legmagasabb polgári kitüntetésnek számító Padma Bhushan-díjat vehette át az indiai elnöktől. Dasguptát leginkább a hindu nacionalizmust mint államszervező ideológiát felkaroló Narendra Modi indiai miniszterelnök mögött álló kormánypárt, a BJP külföldi konzervatív kapcsolatait bővítő politikai aktivistaként tartják számon; feltűnt például nemrég a Washingtonban megrendezett National Conservatism konferencián is

– olvasható a kiadott közleményben.

Nemrégiben az indiai „ölelkeződiplomáciáról”, vagyis a dél-ázsiai ország békepolitikájáról beszélgettünk Klemensits Péterrel, az Eurázsia Központ tudományos főmunkatársával. Áprilisban pedig hosszú cikket közöltünk Szubrahmanjam Dzsajsankar indiai külügyminiszter magyarul is megjelent (MCC Press), könyvéről: India útja – Stratégiák egy bizonytalan világban.