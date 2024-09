Aggasztó mértékben terjed az illegális szerencsejáték a világ egyik legnépesebb országában

Habár a világ legnépesebb, muszlim többségű országában a szerencsejáték illegális – akár hat év börtönbüntetéssel is sújtható –, a legfrissebb kormányzati adatok szerint tavaly csaknem 3,7 millió indonéziai vett benne részt, akik mintegy 20 milliárd dollár értékben kötöttek fogadásokat. A probléma jelentőségét mutatja, hogy már a kormányzat is lépéseket tett az ügyben, melynek kezelése nem tűnik egyszerű feladatnak.

A túlnyomórészt muszlim lakossága miatt Indonézia egyike azon államoknak, ahol a világ legszigorúbb szerencsejáték-törvényei vannak érvényben. Az iszlám vallás szerint, amit a régió lakosságának 85 százaléka gyakorol, a szerencsejáték minden formája tilos, ez pedig a hatályos jogszabályokban is nyomon követhető. A 283 millió lakossal rendelkező Indonéziában a szerencsejátékra vonatkozó törvények elég egyértelműek: minden tevékenység illegális, és 3-5 év börtönnel, súlyos pénzbírsággal, vagy nyilvános vesszőzéssel is büntethető. A szerencsejátékok szervezői akár 10 év börtönbüntetést és legfeljebb 25 millió rúpia (106 millió forint) pénzbüntetést is kaphatnak. Ez a szigor a többségi muszlim lakosság saría törvények szerinti meggyőződéséből fakad. Az egyetlen kivétel az ingyenes lottó, amit engedélyeznek, de még ez ellen is tapasztalhatók tiltakozások és ellenérzések a mélyen vallásos közösségek köreiben.

A jogi környezet, a súlyos büntetések és a kormány szerencsejáték-ellenes erőfeszítései ellenére sok lakos még így is fogad online kaszinókban, és játszik különféle offshore platformokon keresztül.

Az online szerencsejátékokhoz kapcsolódó erőszakos bűncselekmények miatt Indonéziában 2024 júniusában Joko Widodo elnök bejelentette, hogy újból lecsap a tiltott tevékenységre, amely elemzők szerint jelentős társadalmi károkat és gazdasági veszteségeket okozott. Az államfő, aki októberben adja át a hatalmat a megválasztott elnöknek, Prabowo Subiantónak, arra szólította fel az indonézeket, hogy kerüljék a szerencsejátékok bármely formájában való részvételt. Emellett arra kért minden közszereplőt, vallási vezetőt és a lakosságot, hogy „figyeljék egymást, és jelentsék azt is, ha online szerencsejátékra utaló jeleket észlelnek”, elismerve, hogy a szerencsejátékot „határokon átnyúló jellege” miatt nem könnyű megfékezni.

A statisztikai adatok tükrében nem volt meglepő az elnök azon júniusi döntése, hogy az ország biztonsági miniszterének vezetésével munkacsoportot hozzon létre, ami az Interpollal is szoros együttműködésben dolgozik. Ezzel együtt a kormány utasította a távközlési szolgáltatókat, hogy blokkolják a tengerentúli – jellemzően kambodzsai és Fülöp-szigeteki – szerencsejáték-oldalakat. Korábban a kommunikációs minisztérium 2023. július 17. és idén május 21. között

több mint 1,9 millió, szerencsejátékot népszerűsítő online tartalmat, valamint 5000 bankszámlát és e-pénztárcát zárolt, amelyeknél felvetődött a gyanú, hogy online szerencsejátékra használták őket.

Néhány VPN-szolgáltatást, amelyeket a szerencsejátékosok a külföldi oldalak tűzfalainak megkerülésére használtak, szintén feketelistára tettek, de a megrögzött szerencsejátékosok továbbra is képesek telefonjukról vagy illegális bukmékereken keresztül fogadni, és könnyen lehet kölcsönkérni pénzt uzsorásoktól is. Emellett az indonéz bírákat is számos kritika érte, amiért enyhe börtönbüntetéseket szabtak ki, amikor is a szolgáltatókat 7 és 18 hónap közötti büntetésre ítélték.

Súlyos bűncselekmények

Az elmúlt évben az online szerencsejátékokhoz kapcsolódó szörnyű halálesetek hulláma megtöltötte a címlapokat, kiemelve az áldozatok eltérő társadalmi-gazdasági hátterét, egyben jelezve a munkacsoport előtt álló kihívásokat.

Egy rendőrnő 2024 júniusában a kelet-jávai Mojokerto tartományban élve elégette rendőrtiszt férjét, miután az a házaspár bónuszfizetését online szerencsejátékra költötte ahelyett, hogy a három hónapos ikreiknek szükséges dolgokat vásárolt volna.

Szintén júniusban a hadsereg megerősítette, hogy az egyik Dél-Sulawesin szolgáló tisztje beismerte, 876 millió rúpiát (3,7 milliárd forintot) sikkasztott el az egysége pénzéből, hogy online szerencsejáték-függőségét finanszírozza.

2023 decemberében a nemzeti rendőrség terrorelhárító csoportjának egyik tagját életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, mert megölt egy sofőrt, hogy ellopja az autóját. A bátyja pénzét, mintegy 92 millió rúpiát (390 millió forintot) arra használta fel, hogy online szerencsejátékot játsszon, ahelyett, hogy használt autót vásárolt volna, ahogy azt a bátyja kérte.

Az online szerencsejáték-függőség a jelentések szerint tavaly egy Balin élő rendőrtisztet is arra késztetett, hogy 11 bérelt járművet zálogba adjon.

A társadalmi következmények

A függők közül egyesek számára van remény, hiszen a fővárostól, Jakartától délre fekvő Bogorban egy pszichiátriai kórház klinikáján az év eleje óta kezelik a szerencsejáték-függőségükből való kilábalásért küzdő betegeket. Eddig 19 függő kapott tanácsadást és terápiát szorongás, paranoia, alvászavarok és öngyilkossági gondolatok miatt – nyilatkozta Nova Riyanti Yusuf, a Marzoeki Mahdi Pszichiátriai Kórház igazgatója. Az orvosok azonban úgy látják, sokkal többen küzdenek kezelés nélkül. „Úgy vélem, ez a jéghegy csúcsa, mert nem mindenki érti, hogy a szerencsejáték-függőség egy betegség” – vélekedett Nova. A kórház most tanulmányt készít, hogy adatokat gyűjtsön arról, hány indonéziai függő van. Az illegális online szerencsejátékkal összefüggő gyilkosságok, öngyilkosságok és válások sorozata még inkább reflektorfénybe helyezte a növekvő kereskedelmet.

A helyi média arról is beszámolt, hogy idén megugrott a szerencsejáték-függők öngyilkosságainak száma, míg a Jáva szigetén működő iszlám bíróságok kijelentették, hogy egyre több válókeresettel foglalkoznak olyan nők részéről, akiknek férje nem hagyja abba a fogadásokat. Az online szerencsejáték az ország statisztikai hivatala szerint 2020 óta az első öt válási ok között van Indonéziában. Az indonéz legfelsőbb bíróság vallási igazságszolgáltatásért felelős főigazgatóságának adatai szerint a szerencsejátékok a tavalyi mintegy 408 000 válás 0,26 százalékát tették ki.

A gazdasági tényezők

Az online szerencsejátékok jelentős veszteségeket okoztak Délkelet-Ázsia legnagyobb gazdaságában. Az indonéziai Pénzügyi Tranzakciós Jelentések és Elemzések Központjának becslése szerint

az online szerencsejátékosok 2023-ban mintegy 327 billió rúpiát költöttek, ami a 2022-es összeg háromszorosa.

Az online szerencsejátékot lehetővé tette az online hitelezőknél való könnyű hitelhez jutás, akiknél néha csak a hitelfelvevő nemzeti személyi igazolványára van szükségük a hitelnyújtáshoz. Ezért a közösségimédia-platformok is hibásoknak tekinthetők, mert lehetővé teszik az online szerencsejátékokkal kapcsolatos hirdetéseket, beleértve az influenszerek által népszerűsítetteket is.

A Populix online felmérési platform februárban közzétett jelentésében a mintegy 1000 válaszadó csaknem fele arról számolt be, hogy az Instagramon, a YouTube-on és a Facebookon online szerencsejáték-hirdetésekkel találkozott.

A szerző a Neumann János Egyetem Eurázsia Központjának tudományos főmunkatársa.

(Borítókép: H elyi tisztviselők 2024. június 30-án közszolgálati hirdetményt függesztenek ki, ami az online szerencsejátékokban való részvételtől hivatott visszatartani az embereket. Fotó: ADITYA AJI / AFP)