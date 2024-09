Hollandia is támogatja az orosz diplomaták utazásának korlátozását

Hollandia támogatja, hogy az Európai Unió intézkedéseket vezessen be orosz diplomaták uniós beutazásának és a schengeni övezeten belüli szabad mozgásának korlátozására – közölte hétfőn az NL Times című angol nyelvű holland hírportál a Trouw című holland napilap információira hivatkozva.

A beszámoló szerint több európai ország mellett Hollandia azért támogatja az orosz diplomaták utazási korlátozásának bevezetését, mert titkosszolgálati jelentések szerint az uniós területen működő orosz nagykövetségek személyzetének egy része valójában kém.

Közölték, a gyanú szerint számos orosz diplomata titkos ügynöki feladatokat lát el, az uniós és tagállami politikák befolyásolásában, szabotázsakciók előkészítésében és kémkedésben vesz részt.

Emlékeztettek: Csehország tavaly év végén vetette fel a vonatkozó javaslatot, majd Jan Lipavsky cseh külügyminiszter nyolc uniós ország nevében küldött levelet Josep Borrellnek, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, aggályaikat ismertetve.

„Az intézkedés jelentősen csökkentené az orosz ügynökök műveleti terét Európában” – fogalmazott levelében a miniszter, hozzátéve, hogy Moszkva a diplomáciai pozíciókat egy Európa elleni hibrid háborúra használja.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter május végén jelentette be, hogy országa utazási korlátozásokat vezet be orosz diplomatákra vonatkozóan, mivel – mint közölte – Moszkva részt vesz az Európai Unió ellen folytatott, Lengyelországot is érintő hibrid háborúban. A lengyel korlátozás a nagykövet kivételével minden orosz külképviselet valamennyi alkalmazottjára vonatkozik. A varsói nagykövetség munkatársai csak a fővárost is magában foglaló közép-mazóviai vajdaságban utazhatnak, a konzulok pedig kizárólag azokban a régiókban, ahol beosztásuk szerinti feladatukat látják el.

Az Ukrajna elleni orosz háború 2022. február 24-i kezdetét követően áprilisban az Európai Unió Oroszország EU-hoz akkreditált állandó képviseletének 19 tagját nyilvánította nemkívánatos személynek diplomáciai státuszukkal ellentétes tevékenységük miatt.

Az indoklás szerint az orosz diplomáciai képviselet érintett tagjai az EU és tagállamai érdekei és biztonsága ellen jogellenes és bomlasztó tevékenységet folytattak. Az európai országok ezt követően mintegy 600 orosz diplomatát utasítottak ki területükről. Közülük mintegy 400-at azzal gyanúsítottak, hogy hírszerző tisztek.

A holland hírportál beszámolójában megjegyezte, az EU megosztott az orosz diplomaták uniós beutazásának és schengeni mozgásának korlátozására vonatkozó javaslattal kapcsolatban. Több ország ellenzi az intézkedés bevezetésével, azzal érvelve, hogy Moszkva szintén utazási korlátozásokkal fog válaszolni úgy diplomatákra, mint a civil állampolgárokra vonatkozóan. Az intézkedést ellenző országok szerint nyitva kell tartani a diplomáciai csatornákat Oroszországgal – írja az MTI.