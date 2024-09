Megint kórházba került a nemi erőszak miatt elítélt filmproducer

A szexuális indíttatású bűntények miatt bebörtönzött Harvey Weinsteint hétfőn sürgősségi orvosi beavatkozásnak vetették alá egy New York-i kórházban, hogy eltávolítsák a szívében és a tüdején lévő folyadékot, miután a hétvégén mellkasi fájdalmakra panaszkodott - közölték a jogi képviselői.

Az AP News értesülései szerint a 72 éves Weinsteint a manhattani Bellevue kórházba szállították a Rikers-szigeti börtönkomplexumból vasárnap késő este „súlyos egészségügyi problémák miatt” – közölte sajtósa, Juda Engelmayer és Craig Rothfeld börtöntanácsadó. Megerősítették, hogy ügyfelükön hétfőn szívműtétét hajtottak végre.

Hozzátették: Weinstein műtétét aznap délután befejezték, most lábadozik.

Rothfeld azt állítja, hogy Weinstein már hetek óta nem érezte jól magát, és napról napra rosszabbodott a közérzete. A producer ügyvédje, Arthur Aidala szerint arra kérték a börtön tisztviselőit, hogy Weinsteint azonnal szállítsák át a Bellevue-ba a nekik tett, mellkasi fájdalmakra vonatkozó panaszai miatt. Aidala szerint az egyik e-mailben azt írta nekik:

Ez a fickó meg fog halni az önök felügyelete alatt, ha nem tesznek valamit.

A város büntetés-végrehajtási osztályának nyilvános weboldalát már frissítették is, Weinsteint a Bellevue Kórház börtönosztályára helyezték át a Rikers-sziget nyugati létesítményéből, amelyet fertőző betegségekben, például tuberkulózisban szenvedő rabok elkülönítésére használnak, vagy más okokból. Weinstein kórházba kerüléséről először az ABC News számolt be.

Weinstein azóta jár ki-be a Bellevue kórházba, hogy áprilisban visszatért a Rikers-szigetre az állami börtönből, miután egy fellebbviteli bíróság hatályon kívül helyezte a 2020-ban nemi erőszak és szemérem elleni erőszak miatt hozott ítéletét, és új tárgyalást rendelt el.

Ahogy korábban írtuk, Júliusban Covid–19-cel és mindkét tüdejében tüdőgyulladással került kórházba.

A 2020. februári elítélése után Weinstein mentőautóval hagyta el a bíróságot, és a Bellevue-ba tett kitérőt, mellkasi fájdalmakra és magas vérnyomásra panaszkodva. Később sztentet ültettek be neki, hogy feloldják az egyik artéria elzáródását.

Néhány héttel később, az ítélethirdetés után újabb mellkasi fájdalmakkal tért vissza a kórházba. Később pozitív lett a Covid–19-tesztje, néhány nappal azután, hogy átszállították egy Buffalo melletti állami börtönbe.

2021-ben, amikor Weinsteint kiadták Kaliforniának, hogy ott nemi erőszak vádjával jogi intézkedéseket tehessenek ellene, az ügyvédjei nyilvánosságra hozták a producer betegségeinek egész sorát: cukorbetegség, koszorúér-betegség, vérszegénység, magas vérnyomás, obstruktív alvási apnoe, krónikus derékfájás, isiász, krónikus lábfájás, ízületi gyulladás, és olyan szembetegségek, amelyek súlyosan rontották a látását. A legutóbbi bírósági tárgyalásokon kerekesszéket használt.

Az állami fellebbviteli bíróság megállapította, hogy a 2020-as per bírája igazságtalanul engedélyezte olyan nők tanúvallomását, akiknek a Weinsteinnel szembeni állításai nem voltak részei az ügynek.

A múlt héten az ügyészek nyilvánosságra hozták, hogy elkezdtek bemutatni bizonyítékokat a vádesküdtszéknek három, Weinstein által elkövetett olyan ügyben, amelyben eddig nem emeltek vádat ellene – két szemérem elleni erőszakról a 2000-es évek közepén és egy további támadásról 2016-ban.

Weinstein tagadta, hogy bárkit is megerőszakolt vagy szexuálisan zaklatott volna. Továbbra is őrizetben van New Yorkban, miközben a manhattani perújrafelvételre vár, amely az előzetes tervek szerint november 12-én kezdődik. Szeptember 12-én kell újra bíróság elé állnia egy előzetes meghallgatásra.

Az eredeti tárgyaláson 22 év börtönbüntetésre ítélték Weinsteint, az esküdtszék megállapította, hogy 2006-ban egy televíziós és filmes produkciós asszisztenst szexuális zaklatott, valamint 2013-ban megerőszakolta Jessica Mann színésznőt.

Az újratárgyalás után azonban Weinsteinnek 16 éves büntetését kell megkezdenie Kaliforniában egy másik, Los Angelesben elkövetett nemi erőszak miatt – közölték a hatóságok. Weinsteint 2022-ben ítélték el Los Angelesben.

Weinstein, a Miramax és a The Weinstein Company filmstúdiók társalapítója egykor Hollywood egyik legbefolyásosabb embere volt, olyan Oscar-díjas filmek producere, mint a „Ponyvaregény” és a „Szerelmes Shakespeare”.

