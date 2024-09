Mindenki kimerült az ukrajnai háborúban, de Washingtoné a döntő szó

A harci morál rövid ideig tartó fellendülésén túl egyelőre nem úgy tűnik a kutató szerint, hogy volt bármilyen eredménye Ukrajna számára a kurszki hadműveleteknek.

Oroszország nem vont el jelentős számban csapatokat a front más szakaszairól. Az orosz társadalom nem rendült meg attól, hogy Oroszország 1991-es határain belül zajlanak a harcok, az elfoglalt területnek pedig nincs stratégiai jelentősége. Az a várakozás sem teljesült, mely szerint a Nyugat, ha látja, hogy Moszkva nem reagál az úgynevezett vörös vonalak átlépésére, engedélyezi az ukránoknak a nagy hatótávolságú fegyverei bevetését az orosz hátország ellen. Utóbbi ugyan változhat, ahogy egyes orosz hadibloggerek máig valamilyen második ukrán támadásra számítanak, azonban kétséges, hogy akár ezek is érdemi fordulatot jelentenének

– nyilatkozta Kosztur András az Indexnek.

A kurszki betörésnél jelentősebbnek tűnik a kelet-ukrajnai front, ahol több fontos változás is történt az elmúlt egy hónapban. A kutató arra hívta fel a figyelmet, hogy az oroszok Toreck környékén áttörték az utolsó olyan frontszakaszt, amely 2022. február 24-e óta változatlan maradt. Ugyanezen a szakaszon elfoglalták a Donyeck megyei Nyú-Jork település jelentős részét – bár itt az ukránok az elmúlt napokban egy kisebb sikeres ellentámadást indítottak.

„Még nagyobb jelentősége van annak, hogy tulajdonképpen megfelezték a távolságot Pokrovszk és a front között: míg augusztus elején még körülbelül 15 kilométerre zajlottak a harcok a várostól, most már mindössze 8 kilométer választja el az orosz csapatokat ettől a fontos logisztikai központtól, amelynek elvesztése nemcsak a Donbasz többi pontján állomásozó ukrán csapatok ellátását veszélyeztetné, hanem adott esetben Ukrajna belseje felé is kaput nyithatna az oroszoknak” – mutatott rá Kosztur András.

A Pokrovszk felé nyúló orosz kiszögeléstől délre is történtek események: az oroszok egyik irányból a támadó ék kiszélesítésével, dél felől pedig Krasznohorivka elfoglalásával félig bekerítették a Nevelszke környékén állomásozó ukrán erőket, így a kutató szerint rövid időn belül vélhetően kénytelenek lesznek feladni az állásaikat. Az ukrán csapatok Vuhledar környékén is több fontos pozíciót elvesztettek.

Júliusban már egyre több szó esett a két fél közötti béketárgyalásokról, az elmúlt egy hónapban azonban a felek inkább a harcias kijelentésekre helyeztek hangsúlyt. Ugyanakkor az elmúlt napokban mégis változott a helyzet, orosz, illetve ukrán részről egyaránt ismét szóba került a tárgyalások kérdése.

Az Egyesült Államok és a NATO közvetlen beavatkozásának esélyén túl Ukrajna lassan kifogy a lehetőségekből, hogy fordítson a háború alakulásán. Lehetséges, hogy ezt a pontot már el is érték, de ha még nem, és bekövetkezik, akkor Ukrajna csak veszíthet a háború folytatásán. Oroszország bízik abban, hogy az idő a kezére dolgozik és Ukrajna kimerülése elkerülhetetlen, éppen ezért igyekszik kerülni a további eszkalációt. Míg a Nyugat valószínűleg elfogadna egy ideiglenes megállapodást is, addig Ukrajna és Oroszország a háború végső lezárásában érdekelt, lehetőség szerint minél inkább igazodva a saját feltételeikhez. Ez Ukrajna esetében a területei visszaszerzését és szabad euroatlanti integrációját jelenti, míg Oroszország az elfoglalt területek megtartását szeretné, illetve Ukrajna semleges, demilitarizált státuszában érdekelt

– magyarázta Kosztur András.

A kutató úgy látja, jelenleg Moszkva áll közelebb saját céljaihoz, azokat azonban sem Kijev, sem a Nyugat nem fogadja el, ám utóbbiaknak számolniuk kell azzal, hogy jelen állás szerint pozícióik csak rosszabbak lesznek az idő előrehaladásával.

Ezen a tendencián nehéz fordítani, ahogyan azt a kurszki akció eredménytelensége is mutatja. Így a tárgyalások kérdése előbb-utóbb napirendre kerülhet. Persze fontos kérdés, hogy mi Washington valódi célja a háborúban. Ha Ukrajna révén tartós problémát akarnak okozni Oroszországnak, meggátolva annak esetleges nagyobb ambícióit, akkor az ország működőképességének és hadseregének fenntartása is a céljuk lehet. Ha csupán Oroszország pillanatnyi gyengítése a cél, akkor Ukrajna feláldozható eszköz. Emellett még számolni kell az amerikai elnökválasztás lehetséges hatásaival is