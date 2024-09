A 2017-ben internetes mémmé váló séfet és éttermeit több botrány övezi, azonban azt senki sem tagadhatta, hogy remek bevételt hoztak. Most azonban összedőlni látszik a kártyavárt, Salt Bae londoni vendéglője ugyanis 2024-ben alig hozott annyit, mint három éve a nyitás utáni első 3 hónapban.

Nusret Göcke, ismertebb nevén Salt Bae 2017-ben robbant be a köztudatba. A török séf az Instagramon lett híres, miután extravagáns módon vágott fel húst, majd jellegzetes kéztartással sózta meg azt. Videói után internetes mémmé vált, az évek alatt pedig több mint 50 millió követőt szedett össze a közösségi platformon.

Hírnevét meglovagolva éttermeket nyitott, többek között Londonban szeptember 21-én. A 41 éves séf vállalkozása az első három hónapban 8 millió angol fontot, azaz több mint 3,7 milliárd forintot hozott, idén viszont közel egy év alatt nem tudta összehozni ezt a mértékű bevételt.

Salt Bae éttermei nem csak lassulnak, úgy fest, az internetszenzáció birodalma kezd összeomlani. Májusban a New York-i vendéglője zárt be, egy évvel ezelőtt pedig a manhattani burgerezője húzta le a rolót. Bár Göckének még mindig van 18 étterme, többek között Los Angelesben, Abu Dhabiban és a görög Míkonosz szigetén, már egy ideje érezhető népszerűségének alábbhagyása.

A kereslet a méregdrága termékeire ugyanis megcsappant, valamint értékelései sem túl jók. A londoni Nurs-Et névre hallgató étterme 2,5 csillagon ücsörög a TripAdvisor szerint, a londoni helyek között pedig 15019. a 15426-ból. A helyet egyébként is sokan bírálták, ugyanis az arannyal borított Tomahawk-steakért 1450 font, azaz majdnem 700 ezer forintot kérnek el, ami ráadásul nem is finom.

Szörnyű az étel. A húsnak nem volt íze. Inkább vettem egy 5 fontos kebabot a 300 fontos számlám után... Ez a hely London legnagyobb vicce

– mondta egy vásárló.

Mások büdös húsokról és a felszolgálás szörnyű minőségéről beszéltek, valamint „csapdaként” jellemezték a helyet. Ezzel szemben viszont a Los Angeles-i, törökországi és dubaji éttermeket sokan ajánlják, annak ellenére, hogy a séf nemrég egy 85 ezer fontos, majdnem 40 millió forintos számláról készült képet osztott meg, amely az utóbbi éttermében készült – írja a Daily Mail.

Salt Bae éttermein kívül is több botrányba keveredett, például amikor 2022-ben a futball-világbajnokság döntője után lejutott a pályára, és a trófeával fotózkodott, ami egy FIFA-nyomozást is kiváltott. Emellett sokan kritizálták azért, hogy 30 százalékos diákkedvezményt ajánlott a bostoni éttermében, azonban az ott kínált steakek árai még így is több mint 450 ezer forintra jöttek ki.