Egy bankár az év elején belehalt a túlhajszoltságba és a heti 100 órákba, amit a munkahelyén töltött, így a JPMorgan és Bank of America 80 órában maximalizálta a fiatal bankárok heti munkaidejét. Emellett péntek este 6 és szombat dél között nem dolgozhatnak és háromhavonta jár egy teljesen szabad hétvége is. Persze csak ha éppen nem „terepen” dolgoznak, akkor ugyanis ezek a luxusok mégsem járnak.

A Wall Street két legnagyobb befektetési bankja, a JPMorgan (JPM) és a Bank of America (BAC) keményen fellép az iparág hírhedt „always-on” kultúrája ellen, amely nemrégiben egy befektetési bankár halálához kapcsolódott.

A JPMorgan mostantól a legtöbb esetben heti 80 órában korlátozza a junior bankárok munkaidejét, amint azt a vállalat a Fortune magazinnak megerősítette.

Ez kiegészíti a vállalat meglévő, péntek este 6 órától szombat délig tartó „ceruzát le” időszakát, valamint garantálja a háromhavonta egy teljes szabad hétvégét.

Bankárok a Wall Street Journalnak elmondták, hogy egy fiatal JPMorgan bankár 80 órás munkahete hat napot jelenthet, amikor nagyjából reggel 8:30-tól este 10-ig dolgozik, rövid étkezési szünetekkel, esetleg napi 11 órát hét napon keresztül. Összehasonlításképpen ez még mindig kétszerese az átlagos amerikai dolgozó 40 órás munkahetének.

Ráadásul van egy jelentős kivétel is, ugyanis bizonyos esetek, például az élő ügyletek, mentesülnek a JPMorgan új politikája alól.

Eközben a Bank of America – ahol a junior bankárok munkaidejét technikailag már 80 órában korlátozzák, de ezt az irányelvet a jelentések szerint rendszeresen figyelmen kívül hagyják – ebben a hónapban egy olyan belső platformot indít, amely szorosan nyomon követi az egyéni munkaterhelést.

A vállalat új időszámítási szoftvere megköveteli, hogy az Egyesült Államokban dolgozó alkalmazottak ne hetente, hanem naponta naplózzák az óráikat, feltüntetve, hogy mely ügyleteken és mikor dolgoznak, és hogy melyik vezető bankár felügyeli a megbízásokat – írta a WSJ.

A Fortune megkereste a Bank of Americát, hogy kommentálja a hírt. A JPMorgan nem kívánt nyilatkozni.

Az eset, amely miatt erre kényszerültek

Az év elején Leo Lukenas, a Bank of America befektetési bankára egy vérrögtől halt meg, miközben heti több mint 100 órát dolgozott egy 2 milliárd dolláros üzleten. Bár a vállalat már felülvizsgálta és korlátozta az alkalmazottak munkaidejét (miután egy gyakornok egy évtizeddel ezelőtt hasonló módon meghalt, miután többször is végigdolgozta az éjszakát egymás után), de ezeket az irányelveket még ma is gyakran megsértik.

A tragédiát követően a junior bankárok tömegesen panaszkodtak a WSJ-nek az egész heti éjszakázásról és a több mint 100 órás munkahetekről, amelyekről a rangidősök rendszeresen hazugságra kényszerítik őket. Így a banki szektor vezetői ismét felülvizsgálják az ágazatban régóta fennálló túlhajszoltsági kultúrát.

A gyakorlatunk egyértelmű, és elvárjuk, hogy minden alkalmazott, beleértve a vezetőket is, kövesse azt. Amikor jogsértésekről szereztünk tudomást, fegyelmi intézkedéseket hoztunk

– mondta a Bank of America szóvivője annak idején a WSJ-nek.

A kiadványból azonban kiderült, hogy a vezető bankárokat gyorsan felszólították, hogy jobban ellenőrizzék beosztottjaik munkaterhelését, és hogy az irányelveket a jövőben szigorúbban tartsák be. Eközben Jamie Dimon, a JPMorgan vezérigazgatója májusban azt mondta, hogy a bank megnézi, „mit tanulhatunk” Lukenas halálából, mielőtt felülvizsgálná irányelveit.