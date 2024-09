Egy 17 éves tinédzsert vettek őrizetbe a londoni tömegközlekedés elleni hekkertámadásért

Szeptember elsején kibertámadás érte a londoni tömegközlekedési vállalatot, a Transport for Londont. A támadás elkövetésével egy 17 éves fiatalt gyanúsítanak. A támadás következtében olyan szenzitív adatokhoz férhettek hozzá, mint az ügyfelek nevei és elérhetőségei, továbbá a tömegközlekedési kártyájukat visszaváltók bankszámlaadataihoz is.

Egy 17 éves fiút tartóztattak le a Transport for London (TfL) tömegközlekedési vállalatot érintő kiberbiztonsági incidens nyomozásának részeként. A tinédzsert Walsallban vették őrizetbe a TfL-t szeptember 1-jén ért támadással kapcsolatos számítógépes visszaélések gyanújával. A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NCA) tisztviselői kihallgatták, és óvadék ellenében szabadlábra helyezték.

Az értesülések szerint ügyfelek adatai, köztük nevek és elérhetőségek is veszélybe kerültek. Szintén hozzáférhettek Oyster-kártya-visszatérítési (a londoni tömegközlekedéshez használatos kártya) adatokhoz, amelyek bankszámlaadatokat is tartalmazhattak.

Paul Foster, az NCA Nemzeti Kiberbűnözési Osztályának vezetője elmondta: „Nagy ütemben dolgozunk a Transport for London támogatásán a hálózatukat ért kibertámadást követően, valamint a felelős bűnözők azonosításán.

Az ilyen jellegű, a közszféra infrastruktúráját ért támadások rendkívül zavaróak lehetnek, és súlyos következményekkel járhatnak a helyi közösségekre és a nemzeti rendszerekre nézve.

A TfL csütörtökön tájékoztatta az ügyfeleket: „Bár eddig a támadás kevés hatással volt az ügyfeleinkre, a vizsgálataink során kiderült, hogy bizonyos ügyféladatokhoz is hozzáférhettek. Ezek közé tartozik néhány ügyfél neve és elérhetősége, beleértve az e-mail-címeket és a lakcímeket is. A TfL közölte, hogy mostanra további intézkedéseket vezetett be a biztonság javítása érdekében, és amint lehetséges, további frissítésekkel fog szolgálni.

Nem ez az első eset

Az elmúlt években a brit üzleti vállalkozások és jótékonysági intézmények csaknem harmadát érte kibertámadás. A támadások elsődleges szándéka az, hogy felfordulást okozzanak a brit infrastrukturális létesítmények működésében, vagy akár az, hogy megsemmisítsék ezeket a létesítményeket. A támadások hatására hivatalos riasztást adtak ki a brit infrastrukturális hálózat működtetőinek, számos olyan cselekvési ajánlással együtt, amelyek a cégek ellenálló képességének erősítését szolgálják.