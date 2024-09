Donald Trump tömeges deportálással fenyegette meg a „macskaevőket”

Donald Trump volt amerikai elnök kijelentése, mely szerint a bevándorló haitiak macskákat esznek, megrázta az ohiói kisvárost, Springfieldet, majd hozzátette, hogy kitoloncolja a településről a migránsokat − írta meg a BBC.

Springfielddel fogjuk kezdeni

− mondta a republikánus elnökjelölt helyi idő szerint pénteken, hozzátéve, hogy a várost tönkretette a bevándorlás.

Joe Biden elnök a kijelentés után nyugalomra szólított fel, és „egyszerűen helytelennek” nevezte a springfieldi haitiakkal szembeni bírálatokat. A republikánus elnökjelölt ígérete a keddi vita után hangzott el, ahol azt a kijelentést tette, hogy Springfieldben háziállatokat ölnek le és esznek meg a haiti bevándorlók. Ezt az állítást azonnal cáfolta a város rendőrfőnöke és polgármestere, valamint Mike DeWine ohiói kormányzó.

A város tisztviselői szerint a macskaevésről szóló állítás sokkolta a közösséget, és emiatt több fenyegetés is érkezett, ami miatt be kellett zárni a helyi iskolákat. Pénteken három intézményt is evakuálni kellett bombariadó miatt, emellett csütörtökön a városházát is ki kellett üríteni.

Összekeverte a bevándorlókat, akik felháborodtak a kijelentésén

Donald Trumpot egy pénteki sajtótájékoztatón kérdezték, hogy megfontolja-e a városba való látogatást. Ekkor tette azt a kampányígéretet, mely szerint kitoloncolja a haitieket Venezuelába. A kijelentés mögött némi képzavar állhat, ugyanis a haitiek engedéllyel érkeztek az Egyesült Államokba egy szövetségi program keretében, viszont Arizonába valóban jöttek venezuelaiak, akik közül szerdán letartóztattak egy Tren de Aragua nevű bűnözői csoportot.

„Őt nem érdekli Colorado. Politikai bábuként használ minket, hogy rasszista programját keresztülvigye, amely az egész közösségünket rossz fényben tünteti fel, és mi nem dőlünk be neki” – mondta a Coloradói Bevándorlók Jogainak Koalíciója nevű szervezet vezetője, Gladis Ibarra. „Nem fogjuk hagyni, hogy a bevándorlókat démonizálják” − közölte Ibarra véleményét az Axios.